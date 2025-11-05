অস্তগামী সূর্যের আলোয় মায়াময় সৈকত

বাংলাদেশ

হেমন্তের স্নিগ্ধ বিকেল। সোনালি আলো ছড়িয়ে অস্তগামী সূর্য। সূর্যাস্তের এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখতে চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকতে প্রতিদিনই ভিড় করেন শত শত দর্শনার্থী। তবে সৈকতের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করছে অসংখ্য খাবারের দোকান। বড় বড় ছাতা ও অস্থায়ী আসন পেতে সৈকতের বিস্তীর্ণ অংশ দখল করে রেখেছেন ব্যবসায়ীরা। এতে দর্শনার্থীদের চলাচলে যেমন অসুবিধা হচ্ছে, তেমনি নষ্ট হচ্ছে সৈকতের সৌন্দর্য। ছবিতে পড়ন্ত বিকেলে পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকতের কিছু চিত্র:

জুয়েল শীল
চট্টগ্রাম
সৈকতে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়
সৈকতের বিস্তীর্ণ অংশ দখল করে রেখেছেন ব্যবসায়ীরা
সৈকতে বিশেষ মোটরযান ও ঘোড়ায় চড়া যায়
সাগরের বুকে সূর্যের সোনালি আলো
জাহাজে উঠে সূর্যাস্তের ছবি তুলছেন কেউ কেউ
সূর্যাস্তের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখছেন দর্শনার্থীরা
অস্তগামী সূর্যকে আড়াল করে ছুটছে জাহাজ
