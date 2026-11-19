যেভাবে তৈরি হয় আখের গুড়
গুড় তৈরির জন্য ফরিদপুরের বিভিন্ন এলাকায় চাষিরা আখ চাষ করেন। শীতের এই মৌসুমে চাষিরা খেতের আখ কেটে এনে বাড়ির উঠানে জড়ো করেন। এরপর আখগুলো মেশিনে ভাঙিয়ে রস সংগ্রহ করে সেই রস জ্বাল দিয়ে তৈরি করেন গুড়। এই কাজে পরিবারের সবাই সম্পৃক্ত থাকেন। এই অঞ্চলের গুড় নির্ভেজাল ও খাঁটি হওয়ার স্থানীয় বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। হাটে প্রতি মণ গুড় ৪৫০০ থেকে ৫০০০ টাকায় বিক্রি হয়।
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