গাছ থেকে বাগানের উপকরণ—সব এক জায়গায়

গাছ থেকে বাগানের উপকরণ—সব এক জায়গায়
চট্টগ্রাম নগরের লালদীঘি মাঠে ১৩ আগস্ট শুরু হয়েছে ১৫ দিনব্যাপী বৃক্ষমেলা-২০২৬। ফলদ, বনজ, ঔষধি থেকে শুরু করে ঘর সাজানোর গাছ—নানা রকমের গাছ স্থান পেয়েছে বন বিভাগ আয়োজিত এ মেলায়। রয়েছে বাগান করার বিভিন্ন উপকরণও। মেলায় প্রতিদিনই ভিড় করছেন নগরের বৃক্ষপ্রেমীরা। অনেকে পছন্দের গাছ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন বাড়ির ছাদ, বারান্দা কিংবা আঙিনায় লাগাতে। নগরের ব্যস্ত জীবনে সবুজের পরিমাণ বাড়াতে এমন আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন মেলায় আসা দর্শনার্থী ও আয়োজকেরা।
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