বাংলাদেশ

ব্যানার–ফেস্টুনে নির্বাচনী প্রচারের প্রস্তুতি

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র যাচাই–বাছাইয়ের পর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময়ও শেষ হয়েছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা আগামী বৃহস্পতিবার থেকে প্রচার শুরু করতে পারবেন। নির্বাচনী প্রচারে এবার পোস্টার নিষিদ্ধ। তাই বিকল্প হিসেবে বেছে নেওয়া হচ্ছে ফেস্টুন, ডিজিটাল ব্যানার। রংপুরে নগরের সেন্ট্রাল রোড ও ফায়ার সার্ভিস মোড়ে মিস্ত্রিদের ব্যস্ততা এখন কাঠ কাটা ও ফেস্টুন তৈরিতে।

মঈনুল ইসলাম
রংপুর
স–মিল বা করাতকলে ফেস্টুন বানাতে কাঠ কাটছেন শ্রমিকেরা
ডিজিটাল ব্যানার ছাপার আগে মেশিন প্রস্তুত করা হচ্ছে
প্রতিটি ব্যানার ঠিকঠাক বের হচ্ছে কি না, তা দেখছেন এক কর্মচারী
ছাপাখানায় নির্বাচনী ব্যানার ছাপানোর পর স্তূপ করে রাখা হয়েছে
স–মিল থেকে আনা কাঠ ফেস্টুন বানাতে মাপমতো কাটা হচ্ছে
ফেস্টুনের ফ্রেম তৈরি করা হচ্ছে
ফেস্টুনের জন্য কাঠের ফ্রেম তৈরিতে ব্যস্ত এক শ্রমিক
পোস্টারের মাপে ফ্রেম হয়েছে কি না, তা যাচাই করছেন এক শ্রমিক
স্ট্যাপলার দিয়ে কাঠের ফ্রেমে ব্যানার সাঁটানো হচ্ছে
