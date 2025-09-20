দক্ষিণ বারিধারায় দিনব্যাপী ‘প্রথম আলো আনন্দ মেলা’

দক্ষিণ বারিধারায় দিনব্যাপী ‘প্রথম আলো আনন্দ মেলা’
রাজধানীর মেরুল বাড্ডার দক্ষিণ বারিধারা সোসাইটি মাঠে শুক্রবার দিনব্যাপী ‘প্রথম আলো আনন্দ মেলা’ অনুষ্ঠিত হয়। আনন্দ মেলায় শিশু-কিশোরদের জন্য দিনব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং সেগুলোর পুরস্কার দেওয়া হয়। এ ছাড়া ছিল জাদু প্রদর্শনী, পুতুলনাচ, রোবট শো, মাসকট শোসহ আরও নানা আয়োজন। ‘প্রথম আলো আনন্দ মেলা’র টাইটেল স্পনসর এসিআই পিওর। ব্যবস্থাপনায় সহযোগী হিসেবে ছিল দক্ষিণ বারিধারা সোসাইটি ও দক্ষিণ বারিধারা ইয়ুথ ক্লাব।
