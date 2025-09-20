বাংলাদেশ

দক্ষিণ বারিধারায় দিনব্যাপী ‘প্রথম আলো আনন্দ মেলা’

রাজধানীর মেরুল বাড্ডার দক্ষিণ বারিধারা সোসাইটি মাঠে শুক্রবার দিনব্যাপী ‘প্রথম আলো আনন্দ মেলা’ অনুষ্ঠিত হয়। আনন্দ মেলায় শিশু-কিশোরদের জন্য দিনব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং সেগুলোর পুরস্কার দেওয়া হয়। এ ছাড়া ছিল জাদু প্রদর্শনী, পুতুলনাচ, রোবট শো, মাসকট শোসহ আরও নানা আয়োজন। ‘প্রথম আলো আনন্দ মেলা’র টাইটেল স্পনসর এসিআই পিওর। ব্যবস্থাপনায় সহযোগী হিসেবে ছিল দক্ষিণ বারিধারা সোসাইটি ও দক্ষিণ বারিধারা ইয়ুথ ক্লাব।

চামচে মার্বেল নিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রতিযোগিতায় শিশুরা
জাদু প্রদর্শন
বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতা
রোবট ঘিরে শিশুদের আগ্রহ
ফুটবলে গোল দেওয়ার প্রতিযোগিতা
বালিশ খেলা
মজার খেলায় শিশুরা
বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্তদের সঙ্গে প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক
স্কুটার জয়ের পর
ছোট্ট মাঠে ফুটবল শট মেরে গোল দেওয়ার খেলা চলছে
প্রথমার বইয়ের স্টলে ছিলেন ক্রেতারা
আনন্দমেলায় উপস্থিত দর্শকেরা
