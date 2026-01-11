সৌরভ দাশের প্রথম আলোকচিত্র প্রদর্শনী
চট্টগ্রামের জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আর্ট গ্যালারি মিলনায়তনে আলোকচিত্রী সৌরভ দাশের প্রথম একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী হয়েছে। প্রদর্শনীর শিরোনাম ‘দৃষ্টিতে সৃষ্টি’। দুই দিনব্যাপী এ আয়োজনে স্থান পেয়েছে নির্বাচিত ৩৬টি আলোকচিত্র।
গতকাল শুক্রবার বিকেলে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন কবি ও সাংবাদিক আবুল মোমেন, আলোকচিত্রী শোয়েব ফারুকী এবং বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বাফা) সাবেক সহসভাপতি খায়রুল আলম।
প্রদর্শনী ঘুরে দেখা গেছে, সৌরভ দাশের ছবিতে মানুষ ও প্রকৃতি—দুটিই আছে, কিন্তু মুখ্য হয়ে ওঠে সময়। ‘স্লো শাটারের’ ভেতর দিয়ে তিনি ধরে আনেন চলমান জীবনের গতি, যেখানে মানুষ কখনো স্পষ্ট নয়, কখনো আলোছায়ায় ভেঙে যায় অবয়ব।
প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী ও শিক্ষার্থীরা। প্রদর্শনীর কিছুটা দেখুন ছবিতে।