ফানুস তৈরিতে ব্যস্ত কারিগরেরা
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মারমা সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব ‘ওয়াগ্যোয়াই পোয়ে’ বা প্রবারণা পূর্ণিমা উৎসব। মারমা ভাষায় ওয়াগ্যোয়াই অর্থ প্রবারণা পূর্ণিমা। পোয়ে অর্থ উৎসব। এ আয়োজনে ফানুস ওড়ানো হয়। উৎসব সামনে রেখে ফানুস তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কারিগরেরা। বাঁশের সরু কাঠি, রঙিন কাগজ ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে রঙিন ফানুস। বান্দরবানের রাজগুরু বৌদ্ধবিহার এলাকা থেকে গতকাল শনিবার ছবিগুলো তোলা।
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