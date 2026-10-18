বাংলাদেশ

ফানুস তৈরিতে ব্যস্ত কারিগরেরা

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মারমা সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব ‘ওয়াগ্যোয়াই পোয়ে’ বা প্রবারণা পূর্ণিমা উৎসব। মারমা ভাষায় ওয়াগ্যোয়াই অর্থ প্রবারণা পূর্ণিমা। পোয়ে অর্থ উৎসব। এ আয়োজনে ফানুস ওড়ানো হয়। উৎসব সামনে রেখে ফানুস তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কারিগরেরা। বাঁশের সরু কাঠি, রঙিন কাগজ ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে রঙিন ফানুস। বান্দরবানের রাজগুরু বৌদ্ধবিহার এলাকা থেকে গতকাল শনিবার ছবিগুলো তোলা।

ছবি:
মং হাই সিং মারমা, বান্দরবান
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বাঁশের কাঠি দিয়ে বানানো হয়েছে ফানুসের নিচের গোলাকার কাঠামো
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ফানুসের গোল কাঠামোয় আঠা দিয়ে লাগানো হচ্ছে কাগজ
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আঠা দিয়ে রঙিন কাগজ জোড়া লাগিয়ে বানানো হচ্ছে ফানুস
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আঠা লাগানোর পর শুকাতে দেওয়া হয়েছে ফানুসগুলো
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ফানুসে ব্যবহারের জন্য তরল মোমে রাখা হয়েছে কাপড়ের সলতে
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ফানুসে লাগানো হচ্ছে কাপড়ের সলতে
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ফানুস বানানোর ব্যস্ততা
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বানানো শেষে ফানুসগুলো ভাজ করে রাখা হচ্ছে
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রঙিন একটি ফানুস পরীক্ষা করে দেখছেন কারিগর
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