ছবিতে স্টিকার ও পোস্টার ডিজাইন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ২০২৬
আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষে প্রথম আলো ট্রাস্ট আয়োজিত ‘স্টিকার ও পোস্টার ডিজাইন প্রতিযোগিতা ২০২৬’-এর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতার দুই ক্যাটাগরির প্রতিটিতে ৩টি করে মোট ৬টি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীসহ আরও সাতজন বিশেষ পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীসহ মোট ৬০ শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকার শেলটেক টাওয়ারের ডা. তৌফিক এম সেরাজ লাউঞ্জে এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়।
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