বাংলাদেশ

ছবিতে স্টিকার ও পোস্টার ডিজাইন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ২০২৬

আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষে প্রথম আলো ট্রাস্ট আয়োজিত ‘স্টিকার ও পোস্টার ডিজাইন প্রতিযোগিতা ২০২৬’-এর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতার দুই ক্যাটাগরির প্রতিটিতে ৩টি করে মোট ৬টি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীসহ আরও সাতজন বিশেষ পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীসহ মোট ৬০ শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকার শেলটেক টাওয়ারের ডা. তৌফিক এম সেরাজ লাউঞ্জে এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়।

ছবি:
খালেদ সরকার
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প্রথম আলো ট্রাস্ট আয়োজিত স্টিকার ও পোস্টার ডিজাইন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সঙ্গে অতিথিরা।
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অনুষ্ঠানে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিভাবকেরা।
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পুরস্কার নিচ্ছে খাগড়াছড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী মিথিলা রানী নাথ।
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নোয়াখালীর মাইজদী বালিকা বিদ্যা নিকেতনের শিক্ষার্থী আয়েশা আক্তার মাইসা অতিথিদের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছে।
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কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থী সাফি আল আরিফ পুরস্কার নিচ্ছে।
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পুরস্কার নিচ্ছে বগুড়ার করতোয়া মাল্টিমিডিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী আল আরাফাত ইসলাম।
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সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী উমাইয়া বিনতে আলম পুরস্কার নিচ্ছে।
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পুরস্কার নিচ্ছে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান রুকাইয়া।
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পুরস্কার নিচ্ছে চাঁদপুরের বালিথুবা আব্দুল হামিদ উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মাহজেবিন জান্নাত।
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বক্তব্য দেন প্রথম আলো ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ ও এম এম ইস্পাহানি লিমিটেডের পরিচালক জাহিদা ইস্পাহানি।
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বক্তব্য দেন বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের কো-অর্ডিনেশন ডিরেক্টর অব জয়েন্ট ভেঞ্চারস অ্যান্ড নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও প্রথম আলো ট্রাস্টের চেয়ারম্যান রূপালী চৌধুরী।
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পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রথম আলো ট্রাস্টের ট্রাস্টি এবং এনভয় টেক্সটাইল ও শেলটেক গ্রুপের চেয়ারম্যান কুতুবউদ্দিন আহমেদ।
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প্রথম আলো ট্রাস্টের ট্রাস্টি এবং সেন্ট্রাল উইমেন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য পারভীন হাসান।
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