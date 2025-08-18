বাংলাদেশ

শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ উৎসব

ঠাকুরগাঁও, বান্দরবান ও মাগুরায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

প্রথম আলোর উদ্যোগে এবং শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের বিভিন্ন জেলায় ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে চলছে এ আয়োজন। আজ সোমবার ঠাকুরগাঁও, বান্দরবান ও মাগুরা জেলার কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তিন জেলার অনুষ্ঠান নিয়ে এবারের ছবির গল্প।

১ / ১২
বন্ধুকে দ্রুত অনুষ্ঠানস্থলে আসার জন্য মুঠোফোনে তাড়া দিচ্ছে এই শিক্ষার্থী। মির্জা রুহুল আমিন মিলনায়তন মাঠ, ঠাকুরগাঁও, ১৮ আগস্ট
ছবি: মঈনুল ইসলাম
২ / ১২
কয়েক দিন আগে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় হাত ভেঙেছে আনিকা তাবাসসুমের। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসে বন্ধুদের সঙ্গে সেলফি তুলছে সে। মির্জা রুহুল আমিন মিলনায়তন মাঠ, ঠাকুরগাঁও, ১৮ আগস্ট
ছবি: মঈনুল ইসলাম
৩ / ১২
মিলনায়তনে ক্রেস্ট হাতে উচ্ছ্বসিত কৃতী শিক্ষার্থীরা। মির্জা রুহুল আমিন মিলনায়তন, ঠাকুরগাঁও, ১৮ আগস্ট
ছবি: মঈনুল ইসলাম
৪ / ১২
কুইজের উত্তর দিতে ব্যস্ত শিক্ষার্থীরা। মির্জা রুহুল আমিন মিলনায়তন, ঠাকুরগাঁও, ১৮ আগস্ট
ছবি: মঈনুল ইসলাম
৫ / ১২
ঠাকুরগাঁওয়ের কৃতী দুই নারী ফুটবলার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দিচ্ছেন। মির্জা রুহুল আমিন মিলনায়তন, ঠাকুরগাঁও, ১৮ আগস্ট
ছবি: মঈনুল ইসলাম
৬ / ১২
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনা করেন বন্ধুসভার সদস্যরা। মির্জা রুহুল আমিন মিলনায়তন, ঠাকুরগাঁও, ১৮ আগস্ট
ছবি: মঈনুল ইসলাম
৭ / ১২
কৃতী শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছেন রুমবাতি ত্রিপুরা নামের একজন নৃত্যশিল্পী। সদর উপজেলা মিলনায়তন, বান্দরবান, ১৮আগস্ট
ছবি: মংহাইসিং মারমা
৮ / ১২
বন্ধুরা মিলে সেলফি তোলায় ব্যস্ত। সদর উপজেলা মিলনায়তন, বান্দরবান, ১৮ আগস্ট
ছবি: মংহাইসিং মারমা
৯ / ১২
ক্রেস্ট হাতে অতিথিদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা। সদর উপজেলা মিলনায়তন, বান্দরবান, ১৮আগস্ট
ছবি: মংহাইসিং মারমা
১০ / ১২
মিলনায়তন বসে সেলফিতে নিজেদের ছবি বন্দী করছে তিন বন্ধু। সদর উপজেলা মিলনায়তন, বান্দরবান, ১৮ আগস্ট
ছবি: মংহাইসিং মারমা
১১ / ১২
মাগুরায় অনলাইন কুইজে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা বই উপহার পায়। জেলা অডিটরিয়াম, মাগুরা, ১৮ আগস্ট
ছবি: কাজী আশিক রহমান
১২ / ১২
মাগুরায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পাওয়া ক্রেস্ট তুলে ধরে উদ্‌যাপন করে কৃতী শিক্ষার্থীরা। জেলা অডিটরিয়াম, মাগুরা, ১৮ আগস্ট
ছবি: কাজী আশিক রহমান
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন