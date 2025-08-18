ঠাকুরগাঁও, বান্দরবান ও মাগুরায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ উৎসব
ঠাকুরগাঁও, বান্দরবান ও মাগুরায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
প্রথম আলোর উদ্যোগে এবং শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের বিভিন্ন জেলায় ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে চলছে এ আয়োজন। আজ সোমবার ঠাকুরগাঁও, বান্দরবান ও মাগুরা জেলার কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তিন জেলার অনুষ্ঠান নিয়ে এবারের ছবির গল্প।
১ / ১২
২ / ১২
৩ / ১২
৪ / ১২
৫ / ১২
৬ / ১২
৭ / ১২
৮ / ১২
৯ / ১২
১০ / ১২
১১ / ১২
১২ / ১২