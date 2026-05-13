জলাবদ্ধতায় জিম্মি জনজীবন

জলাবদ্ধতায় জিম্মি জনজীবন
দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধতা, ভাঙাচোরা সড়ক ও অকার্যকর পয়োনিষ্কাশনব্যবস্থার (ড্রেনেজ) কাছে জিম্মি শামীমবাগ, শহীদ নগর, মুন্সিবাগ, আদর্শনগর, নূরবাগ ও শাহীবাজার এলাকার বাসিন্দারা। সামান্য বৃষ্টিতেই সড়ক ডুবে যায়। নোংরা পানির কারণে ব্যাহত হয় স্বাভাবিক চলাচল। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েন শিক্ষার্থী, কর্মজীবী ও রোগীরা।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, এসব এলাকার কিছু অংশ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এবং কিছু অংশ নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন। এই সীমানা জটিলতায় কোনো সংস্থাই কার্যকর দায়িত্ব নিচ্ছে না। ফলে বছরের পর বছর ধরে চলা এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানও মিলছে না। সম্প্রতি দুর্ভোগ অবসানের দাবিতে মানববন্ধন ও মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন এলাকাবাসী। গতকাল মঙ্গলবার এসব এলাকা ঘুরে নাগরিক দুর্ভোগ, অব্যবস্থাপনা আর প্রতিদিনের সংগ্রামের কঠিন বাস্তবতা দেখা যায়।
