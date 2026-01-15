সোনাভানের বাসিন্দাদের দিনকাল
দেশে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মানুষদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় আর স্নেহের স্পর্শ নিশ্চিত করাই ছিল লক্ষ্য। সেই ভাবনা থেকেই অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী অবসরপ্রাপ্ত মেরিন ইঞ্জিনিয়ার মজিদ খান গড়ে তুলেছেন একটি আশ্রয়—‘সোনাভান বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্র’। মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত এই দাতব্য কেন্দ্রে ঠিকানা পেয়েছে ২১ জন প্রবীণ নারী ও পুরুষ। ২০১৭ সালে বগুড়ার শেরপুরের জোয়ানপুরে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠান তাঁদের থাকার জায়গা, খাবার, চিকিৎসা ও নিত্যপ্রয়োজনের দায়িত্ব নেয়। এই ছবির গল্পে উঠে এসেছে সেই আশ্রয়ের নীরব দিনলিপি।
