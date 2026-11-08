জমে উঠেছে শসার হাট
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার চরবর্ধনগাছায় এখন জমজমাট শসার পাইকারি হাট। কাকডাকা ভোর থেকেই খেত থেকে তোলা টাটকা শসা ধোয়া, স্তূপ করে রাখা ও বস্তাবন্দী করার কাজে ব্যস্ত কৃষক ও ব্যবসায়ীরা। পাইকারদের হাঁকডাকে মুখর পুরো চত্বর। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এখানকার শসা ট্রাকে করে চলে যাচ্ছে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। হাটে বর্তমানে প্রতি মণ শসা বিক্রি হচ্ছে ৯৫০ থেকে ১০০০ টাকায়। চরবর্ধনগাছার শসার হাট ঘুরে ছবিগুলো তোলা।
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