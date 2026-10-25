মহাসড়কে চলে যে যার মতো

মহাসড়কে চলে যে যার মতো
মহাসড়ক, অথচ কোথাও কোথাও এতটাই সরু যে দেখে মহাসড়ক বলে মনে হয় না। এর মধ্যেই অবাধে চলছে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ব্যাটারিচালিত রিকশা। চলছে বেপরোয়াভাবে একটি আরেকটিকে ছাড়িয়ে যাওয়া, ঝুঁকিপূর্ণ মোড় ঘোরানো ও নিয়ম না মেনে চলাচল। কেউ হেলমেট ছাড়াই মোটরসাইকেলে যাত্রী নিয়ে ছুটছেন, কেউ আবার চলন্ত গাড়ির ফাঁক গলে পার হওয়ার চেষ্টা করছেন। এমন বিশৃঙ্খল চলাচলে প্রতিনিয়ত বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পটিয়ার শান্তিরহাট এলাকার চিত্র এটি।
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