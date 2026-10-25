বাংলাদেশ

মহাসড়কে চলে যে যার মতো

মহাসড়ক, অথচ কোথাও কোথাও এতটাই সরু যে দেখে মহাসড়ক বলে মনে হয় না। এর মধ্যেই অবাধে চলছে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ব্যাটারিচালিত রিকশা। চলছে বেপরোয়াভাবে একটি আরেকটিকে ছাড়িয়ে যাওয়া, ঝুঁকিপূর্ণ মোড় ঘোরানো ও নিয়ম না মেনে চলাচল। কেউ হেলমেট ছাড়াই মোটরসাইকেলে যাত্রী নিয়ে ছুটছেন, কেউ আবার চলন্ত গাড়ির ফাঁক গলে পার হওয়ার চেষ্টা করছেন। এমন বিশৃঙ্খল চলাচলে প্রতিনিয়ত বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পটিয়ার শান্তিরহাট এলাকার চিত্র এটি।

সৌরভ দাশ
চট্টগ্রাম
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ছোট পিকআপ ট্রাকটি নিয়ম না মেনে সামনের ট্রাকটিকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে। অথচ পিকআপের ওপর বসে আছেন একজন। যেকোনো সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা।
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দ্রুতগতির বাসের সামনে সড়কে গাড়ি ঘোরাচ্ছেন এক চালক
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মহাসড়কে অবাধে চলছে মোটরচালিত রিকশা
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মোটরচালিত রিকশা চালাচ্ছে দুই কিশোর
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পুরো সড়ক দখল করে অন্য গাড়িকে অতিক্রম করছে একটি যানবাহন
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হেলমেট ছাড়াই মোটরসাইকেলে চলাচল করছেন দুজন
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মোড়ের মধ্যে একাধিক গাড়ির ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থান
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সড়কে একে অপরকে অতিক্রম করতে ব্যস্ত দুই চালক
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এক হাতে মোটরসাইকেল চালাচ্ছেন এক ব্যক্তি
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মহাসড়ক পার হওয়ার চেষ্টা করছে ব্যাটারিচালিত রিকশা
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