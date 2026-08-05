ছবিতে জুলাই গণ–অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির দিনে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো জুলাই গণ–অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের। রক্তাক্ত এই অভ্যুত্থান ঘিরে সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও প্রত্যাশার গল্প সংরক্ষণে যাত্রা শুরু করেছে একসময়ের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এই গণভবন। এটি কেবল আন্দোলনের নানা আলোকচিত্র, দলিল, ব্যক্তিগত স্মারক ও ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষ্য একত্র করে অতীতকে ধারণই করবে না, বরং নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরবে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। ইতিহাসচর্চা, গবেষণা ও নাগরিক সচেতনতার ক্ষেত্রেও এই জাদুঘর হয়ে উঠতে পারে এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে। সাজিদ হোসেনের ক্যামেরায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের কিছু ছবি:
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