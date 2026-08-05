বাংলাদেশ

ছবিতে জুলাই গণ–অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির দিনে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো জুলাই গণ–অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের। রক্তাক্ত এই অভ্যুত্থান ঘিরে সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও প্রত্যাশার গল্প সংরক্ষণে যাত্রা শুরু করেছে একসময়ের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এই গণভবন। এটি কেবল আন্দোলনের নানা আলোকচিত্র, দলিল, ব্যক্তিগত স্মারক ও ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষ্য একত্র করে অতীতকে ধারণই করবে না, বরং নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরবে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। ইতিহাসচর্চা, গবেষণা ও নাগরিক সচেতনতার ক্ষেত্রেও এই জাদুঘর হয়ে উঠতে পারে এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে। সাজিদ হোসেনের ক্যামেরায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের কিছু ছবি:

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জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর ঘুরে দেখছেন দর্শনার্থীরা।
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অভ্যুত্থানের সময় জনতার হাতে হওয়া ধ্বংসাবশেষ দেখছেন এক দর্শনার্থী।
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ডিজিটাল ডিসপ্লে গ্লোবে ভেসে উঠছে বিভিন্ন লেখা।
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গণ–অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যবহৃত চেয়ার।
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শেখ হাসিনার শাসনামলে গুম–খুন হওয়া ব্যক্তি এবং বিভিন্ন প্রতিবাদী কর্মসূচির সময় তোলা তাঁদের পরিবারে ছবিও স্থান পেয়েছে জাদুঘরে।
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শেখ হাসিনার ব্যবহৃত লাল ফোন নিয়ে বিভিন্ন বার্তা শুনছেন দর্শনার্থীরা।
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জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ব্যক্তিদের পরিচয়পত্র ও ব্যবহৃত ব্যক্তিগত সামগ্রী প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে।
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শেখ হাসিনার পদত্যাগের এক দফা দাবি ঘোষণার সময় তোলা ছবি।
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গণভবনে শেখ হাসিনার ব্যবহৃত খাট।
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জুলাই গণ-অভ্যুত্থান শহীদ ছাত্র–জনতার ব্যবহৃত ছবি ও সামগ্রী সাজিয়ে রাখা হয়েছে।
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গণ-অভ্যুত্থানের সময় তোলা ছবি ও ভিডিও দিয়ে তৈরি থ্রিডি অ্যানিমেশন দেখছেন দর্শনার্থীরা।
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জাদুঘরের দেয়ালে দেয়ালে গণ–অভ্যুত্থানের সময়কার স্লোগান।
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আয়নাঘরে (বন্দিশালা) নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরতে তৈরি করা হয়েছে ভাস্কর্য।
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গণ-অভ্যুত্থান শহীদ ছাত্র–জনতার প্রতীকী কবর তৈরি করা হয়েছে জাদুঘরের বাইরের অংশে।
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