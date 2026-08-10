রেলক্রসিংয়ে বেপরোয়া পারাপার

রেলক্রসিংয়ে বেপরোয়া পারাপার
দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে ট্রেন। রেলক্রসিংয়ে নামানো হয়েছে লোহার প্রতিবন্ধক। তবু থামছে না যানবাহন। কেউ উল্টো পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। কেউবা আবার ট্রেনের একেবারে সামনে দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে পার হচ্ছেন। কখনো হাত, কখনো লাঠি দেখিয়ে তাঁদের থামানোর চেষ্টা করছেন দায়িত্বরত কর্মী। কেউ শুনে থেমে যাচ্ছেন। কারও পথরোধ করা দুষ্কর। এতে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। চট্টগ্রাম নগরের কদমতলী রেলক্রসিং এলাকা থেকে ছবিগুলো সম্প্রতি তোলা।
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