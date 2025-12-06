সিংহ বেরিয়ে পড়ার পরদিন যেমন ছিল জাতীয় চিড়িয়াখানা

সিংহ বেরিয়ে পড়ার পরদিন যেমন ছিল জাতীয় চিড়িয়াখানা
এক দিন আগেই জাতীয় চিড়িয়াখানায় খাঁচা থেকে সিংহ বেরিয়ে আসা বেশ আলোচনা তৈরি করেছিল। দুই ঘণ্টার মধ্যে অবশ্য সিংহীটিকে পুনরায় খাঁচায় পোরা হয়। আজ শনিবার চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখা গেল, পশুদের বেষ্টনী মজবুত করার তোড়জোড় চলছে। তার মধ্যেই দেখা গেল, দর্শনার্থীদের কেউ বিরক্ত করছেন সিংহকে, কেউবা বানরকে। কেউ আবার নিরাপত্তাবেষ্টনী পেরিয়ে খাঁচার একদম কাছে চলে যাচ্ছিলেন। একই সঙ্গে প্রাণীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও উদাসীনতার চিত্রও চোখে পড়েছে। রাজধানীর মিরপুরের জাতীয় চিড়িয়াখানার টুকরো টুকরো মুহূর্ত নিয়ে এ ছবির গল্প—
