ঈদের ছুটির সঙ্গে মহিষ ‘ডোনাল্ড ট্রাম্প’ দর্শনার্থীদের টানছে চিড়িয়াখানায়

ঈদের ছুটির সঙ্গে মহিষ ‘ডোনাল্ড ট্রাম্প’ দর্শনার্থীদের টানছে চিড়িয়াখানায়
ঈদের ছুটিতে ঘোরাঘুরির জন্য রাজধানীর মিরপুরের জাতীয় চিড়িয়াখানা অনেকের পছন্দের তালিকায় থাকে। এর সঙ্গে এবার ঈদে নতুন আকর্ষণ হিসেবে চিড়িয়াখানায় যুক্ত হয়েছে বিশ্বব্যাপী আলোচিত মহিষ ‘ডোনাল্ড ট্রাম্প’। তাই ঈদুল আজহার দ্বিতীয় দিনে জাতীয় চিড়িয়াখানায় হাজারো দর্শনার্থী ভিড় করেছেন। শিশুদের উচ্ছ্বাস, প্রাণীদের প্রতি কৌতূহল ও দিনভর প্রাণচাঞ্চল্যে মুখর হয়ে ওঠে চিড়িয়াখানার প্রতিটি কোণ।
