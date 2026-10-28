অ্যাম্বুলেন্স ধর্মঘট: বড় দুর্ভোগ মানুষের

অ্যাম্বুলেন্স ধর্মঘট: বড় দুর্ভোগ মানুষের
স্থায়ী পার্কিংয়ের জায়গার দাবিতে ধর্মঘট পালন করেন বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স মালিক ও চালকেরা। এতে জরুরি রোগী পরিবহন ও মৃতদেহ বাড়িতে নেওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স না পেয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েন রোগী ও তাঁদের স্বজনেরা। হাসপাতালের সামনে বিকল্প যানবাহনে রোগী নেওয়ার চেষ্টা থেকে শুরু করে অ্যাম্বুলেন্সের অপেক্ষা সব মিলিয়ে বড় দুর্ভোগে পড়েন তাঁরা। বুধবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকায়
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