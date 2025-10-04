আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫

আইপিডিসি-প্রথম আলো প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০২৫
জীবনে একজন ভালো মানুষ হয়ে ওঠার পথে শিক্ষকের ভূমিকা অসামান্য। জ্ঞানের আলো ছড়ানোর পাশাপাশি তাঁরাই শেখান নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও মানবিকতা। এই গুরুজনদের মধ্যেও কিছু শিক্ষক থেকে যান হৃদয়ের একেবারে কাছাকাছি। তাঁদের পাঠদানের ধরন, স্নেহ-ভালোবাসা, আদর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রত্যেকের মনে গভীর দাগ কাটে। তাঁরা হয়ে ওঠেন আমাদের ‘প্রিয় শিক্ষক’, যাঁদের আদর্শ আজও আমাদের পথচলার অনুপ্রেরণা। এমন শিক্ষকদের সম্মাননা দিয়ে আসছে যৌথভাবে প্রথম আলো এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইপিডিসি। এবার পঞ্চমবারের মতো আয়োজন করা হয় এই সম্মাননা অনুষ্ঠানের।
১ / ১৪
২ / ১৪
৩ / ১৪
৪ / ১৪
৫ / ১৪
৬ / ১৪
৭ / ১৪
৮ / ১৪
৯ / ১৪
১০ / ১৪
১১ / ১৪
১২ / ১৪
১৩ / ১৪
১৪ / ১৪