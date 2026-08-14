সীতাকুণ্ডে জাহাজভাঙা কারখানায় বিষাক্ত গ্যাসে গেল ৮ প্রাণ

সীতাকুণ্ডে জাহাজভাঙা কারখানায় বিষাক্ত গ্যাসে গেল ৮ প্রাণ
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারীতে ফেরদৌস স্টিল নামের জাহাজভাঙা কারখানায় স্ক্র্যাপ জাহাজের গ্যাস সিলিন্ডার থেকে ছড়িয়ে পড়া বিষাক্ত গ্যাসে আটজনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় জেলেরা জানান, গ্যাসের তীব্র গন্ধে কারখানার পাশের খালে নৌকা ভেড়াতে পারেননি তাঁরা। প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে গিয়ে নৌকা ভেড়াতে হয়। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ স্থানীয় লোকজন কারখানায় ঢুকে ভাঙচুর করে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
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