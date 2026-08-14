বাংলাদেশ

সীতাকুণ্ডে জাহাজভাঙা কারখানায় বিষাক্ত গ্যাসে গেল ৮ প্রাণ

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারীতে ফেরদৌস স্টিল নামের জাহাজভাঙা কারখানায় স্ক্র্যাপ জাহাজের গ্যাস সিলিন্ডার থেকে ছড়িয়ে পড়া বিষাক্ত গ্যাসে আটজনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় জেলেরা জানান, গ্যাসের তীব্র গন্ধে কারখানার পাশের খালে নৌকা ভেড়াতে পারেননি তাঁরা। প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে গিয়ে নৌকা ভেড়াতে হয়। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ স্থানীয় লোকজন কারখানায় ঢুকে ভাঙচুর করে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

জুয়েল শীল
চট্টগ্রাম
১ / ৮
বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছে ফেরদৌস স্টিল নামের জাহাজভাঙা কারখানায়।
২ / ৮
আহত এক শ্রমিককে নিয়ে যাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।
৩ / ৮
এই জাহাজ থেকে ছড়িয়ে পড়ে গ্যাস।
৪ / ৮
সিলিন্ডার থেকে ছড়িয়ে পড়া বিষাক্ত গ্যাসে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮
৫ / ৮
ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ স্থানীয় লোকজন।
৬ / ৮
কারখানা ভাঙচুর করে বিক্ষুব্ধ মানুষ।
৭ / ৮
কান্নায় ভেঙে পড়েন নিহত সানি জলদাসের বোন।
৮ / ৮
নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের আহাজারি।
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন