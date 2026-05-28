বাংলাদেশ

কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে বিপুল কর্মব্যস্ততা

ঈদুল আজহা উদ্‌যাপনের আনন্দের মধ্যে কোরবানির পশুর চামড়া ঘিরে তৈরি হয় বিপুল এক কর্মব্যস্ততা। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা বিশেষ করে চামড়ার অস্থায়ী হাট ও আড়তগুলোয় দেখা যায় ব্যস্ততা, দরদাম আর শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের চিত্র। কোথাও রিকশাভ্যানে করে চামড়া নিয়ে যাচ্ছেন সংগ্রহকারীরা, কোথাও ট্রাকভর্তি চামড়া নামানো হচ্ছে আড়তে। আবার কোনো স্থানে পাইকার ও মৌসুমি ব্যবসায়ীদের মধ্যে চলছে দর–কষাকষি। ঈদুল আজহায় কোরবানির চামড়া ঘিরে তৈরি হওয়া এ কর্মচাঞ্চল্য শহরের এক বিশেষ বাস্তবতাকে সামনে আনে, যেখানে ধর্মীয় আচার, অর্থনীতি ও নিম্ন আয়ের মানুষের জীবিকা এক সুতোয় গাঁথা।

শুভ্র কান্তি দাশ
১ / ১০
রিকশাভ্যানে করে কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে যাচ্ছেন সংগ্রহকারীরা। ঈদুল আজহায় জমে ওঠে চামড়ার বেচাকেনা।
২ / ১০
কোরবানির পশুর চামড়ার দাম নিয়ে আড়তে চলছে দর-কষাকষি।
৩ / ১০
ট্রাক থেকে নামানো হচ্ছে কোরবানির পশুর চামড়া। ঈদের পর ব্যস্ত সময় পার করছেন শ্রমিকেরা।
৪ / ১০
চামড়ার আড়তে স্তূপ করে রাখা হয়েছে কোরবানির পশুর চামড়া।
৫ / ১০
চামড়ার গুণগত মান যাচাই করছেন ব্যবসায়ীরা।
৬ / ১০
ঈদুল আজহায় চামড়ার আড়তে বেড়েছে শ্রমিকদের কর্মব্যস্ততা।
৭ / ১০
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করা চামড়া নিয়ে আসা হচ্ছে আড়তে।
৮ / ১০
লবণ ছিটিয়ে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কোরবানির পশুর চামড়া।
৯ / ১০
মৌসুমি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চামড়া কিনে ট্রাকে তোলা হচ্ছে।
১০ / ১০
দামে মতপার্থক্য হওয়ায় চামড়া ফেরত নিয়ে যাচ্ছেন বিক্রেতা।
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন