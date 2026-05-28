কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে বিপুল কর্মব্যস্ততা

কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে বিপুল কর্মব্যস্ততা
ঈদুল আজহা উদ্যাপনের আনন্দের মধ্যে কোরবানির পশুর চামড়া ঘিরে তৈরি হয় বিপুল এক কর্মব্যস্ততা। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা বিশেষ করে চামড়ার অস্থায়ী হাট ও আড়তগুলোয় দেখা যায় ব্যস্ততা, দরদাম আর শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের চিত্র। কোথাও রিকশাভ্যানে করে চামড়া নিয়ে যাচ্ছেন সংগ্রহকারীরা, কোথাও ট্রাকভর্তি চামড়া নামানো হচ্ছে আড়তে। আবার কোনো স্থানে পাইকার ও মৌসুমি ব্যবসায়ীদের মধ্যে চলছে দর–কষাকষি। ঈদুল আজহায় কোরবানির চামড়া ঘিরে তৈরি হওয়া এ কর্মচাঞ্চল্য শহরের এক বিশেষ বাস্তবতাকে সামনে আনে, যেখানে ধর্মীয় আচার, অর্থনীতি ও নিম্ন আয়ের মানুষের জীবিকা এক সুতোয় গাঁথা।
১ / ১০
২ / ১০
৩ / ১০
৪ / ১০
৫ / ১০
৬ / ১০
৭ / ১০
৮ / ১০
৯ / ১০
১০ / ১০