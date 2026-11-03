বাংলাদেশ

প্রিয়জনের স্মৃতিতে মোমবাতি ও ফুল

মৃত স্বজনদের স্মরণে প্রতিবছর ২ নভেম্বর অল সোলস ডে বা বিশ্ব আত্মা দিবস পালন করেন খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা। এদিন সমাধিক্ষেত্রে জড়ো হন নানা বয়সী মানুষ। প্রিয়জনের সমাধিতে মোমবাতি জ্বালান, ফুল দিয়ে সাজান। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় করেন বিশেষ প্রার্থনা। একই সঙ্গে বিশ্বজুড়ে প্রয়াত সব মানুষের আত্মার শান্তি কামনা করেন তাঁরা। গতকাল রোববার ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রার্থনা ও স্মরণের মধ্য দিয়ে পালিত হয় দিবসটি।

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অল সোলস ডে উপলক্ষে চট্টগ্রামের পাথরঘাটায় পবিত্র জপমালা রানী ক্যাথেড্রালের সমাধিক্ষেত্রে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে
ছবি: সৌরভ দাশ
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প্রয়াত সব মানুষের আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ প্রার্থনা করেন খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা
ছবি: সৌরভ দাশ
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প্রিয়জনদের স্মরণে প্রার্থনায় অংশ নিতে সমাধিক্ষেত্রে এসেছেন নানা বয়সী মানুষ
ছবি: সৌরভ দাশ
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মৃত স্বজনদের আত্মার শান্তি কামনায় প্রার্থনা করছেন তিনি
ছবি: সৌরভ দাশ
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অল সোলস ডে উপলক্ষে চট্টগ্রামের পবিত্র জপমালা রানী ক্যাথেড্রালের সমাধিক্ষেত্রে প্রার্থনায় অংশ নেন খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা
ছবি: সৌরভ দাশ
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প্রয়াত স্বজনদের স্মরণে সমাধিতে মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে
ছবি: সৌরভ দাশ
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দিবসটি উপলক্ষে ঢাকার তেজগাঁওয়ে পবিত্র জপমালা রানীর গির্জার সমাধিক্ষেত্রে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করছেন খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীরা
ছবি: দীপু মালাকার
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সমাধিতে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা চলছে। তেজগাঁও, ঢাকা
ছবি: দীপু মালাকার
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প্রয়াত স্বজনদের সমাধিতে মোমবাতি জ্বালাতে সমবেত হয়েছেন বিভিন্ন বয়সী মানুষ। তেজগাঁও, ঢাকা
ছবি: দীপু মালাকার
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প্রয়াত স্বজনদের স্মরণে সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন স্বজনেরা। তেজগাঁও, ঢাকা
ছবি: দীপু মালাকার
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