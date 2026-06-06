পাহাড়ের বুকে ড্রাগনের লাল স্বপ্ন

পাহাড়ের বুকে ড্রাগনের লাল স্বপ্ন
পাহাড়ি জনপদে ড্রাগন ফল বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর এই ফল চাষে আগ্রহী হচ্ছেন অনেকেই। সবুজ ক্যাকটাসসদৃশ গাছে দৃষ্টিনন্দন সাদা ফুল ফোটা থেকে শুরু করে লাল টুকটুকে ফল আসা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপই আকর্ষণীয়। পাহাড়ের মাটি ও আবহাওয়া এই পুষ্টিকর ফল চাষের জন্য বেশ উপযোগী হওয়ায় কৃষকেরাও ব্যাপক আগ্রহী হচ্ছেন। বাগানে ড্রাগন ফলের মুকুল আসা, মৌমাছির পরাগায়ন, ফল সংগ্রহ এবং পরিশেষে বাজারে বিক্রির একটি খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হলো এই ছবির গল্পে।
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