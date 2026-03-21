সিলেটের বিনোদনকেন্দ্রে শিশুদের ঈদ–আনন্দ

ঈদের দিন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঘুরতে বের হওয়ার আনন্দই আলাদা। পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিনে সেই চিরচেনা চিত্রই দেখা গেল সিলেট এমএজি ওসমানী শিশু পার্ক ও ধোপাদিঘীর ওয়াকওয়েতে। সকাল গড়াতেই এসব স্থানে উপচে পড়া ভিড়—শিশুদের হাসি, কোলাহলে জমে ওঠে ঈদের আসল আমেজ। পার্কের বিভিন্ন রাইডে চড়ে ছোটদের উচ্ছ্বাস যেন থামতেই চায় না। মা–বাবার হাত ধরে আসা শিশুরা আনন্দে মেতে ওঠে একেকটি মুহূর্তে। অন্যদিকে ধোপাদিঘীর ওয়াকওয়েতে পরিবার-পরিজন নিয়ে হাঁটাহাঁটি, আড্ডা আর ছবি তোলায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন দর্শনার্থীরা।

আনিস মাহমুদ
বাবার হাত ধরে ঈদ–আনন্দ উপভোগে দুই শিশু
শিশু পার্কের সামনে শিশুদের ভিড়
শিশুর ছবি তুলে দিচ্ছেন অভিভাবক
চরকিতে ঘুরছে শিশু-কিশোরেরা
শিশু পার্কে শিশু-কিশোরেরা সকাল থেকে ভিড় করছে
ধোপাদিঘীর ওয়াকওয়েতে আনন্দে ঘুরছে শিশু-কিশোরেরা
শিশু পার্কে একটি রাইড উপভোগ করছেন এক নারী দর্শনার্থী
শিশুদের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন অভিভাবকেরা
ধোপাদিঘীতে নৌকায় করে ঘুরে বেড়াচ্ছে শিশুরা।
অভিভাবকের সঙ্গে রিকশায় করে ঘুরে বেড়াচ্ছে শিশুরা
