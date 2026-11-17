জমে উঠছে শীতের কাপড়ের কেনাবেচা
শীত পড়তে শুরু করায় জমে উঠছে গাইড কাপড়ের ব্যবসা। থাইল্যান্ড, চীন, জাপান ও কম্বোডিয়াসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আসে এসব কাপড়ের গাইড। মানভেদে একেকটি গাইড খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি হয় ৬ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকায়। এসব গাইডে থাকে সোয়েটার, কম্বল, টুপি থেকে শুরু করে নানা ধরনের পুরোনো কাপড়। তুলনামূলক কম দামে পাওয়া যায় বলে এসব কাপড় কিনতে ভিড় করেন নিম্ন আয়ের মানুষ। শীত এলে বাড়ে এই ব্যবসা। চট্টগ্রাম নগরের খাতুনগঞ্জ এ ব্যবসার অন্যতম স্থান। এ সময় ব্যস্ত থাকেন সেখানকার ব্যবসায়ীরা। এসব কিছুর টুকরো টুকরো মুহূর্ত নিয়ে এ ছবির গল্প
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