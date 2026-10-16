শুরু হলো শারদীয় দুর্গোৎসব

শুরু হলো শারদীয় দুর্গোৎসব
বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান শারদীয় দুর্গোৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে আজ শুক্রবার। মহাষষ্ঠীর পুণ্যতিথিতে দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাসের মধ্য দিয়ে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মেলাঙ্গনসহ দেশের মণ্ডপে মণ্ডপে দেবীর পূজা শুরু হলো। এবার মহামায়ার আগমন ঘটেছে ঘোটকে (ঘোড়ায়) আর বিদায় নেবেন নৌকায়। কৈলাস ছেড়ে কন্যারূপে বাপের বাড়ি মর্ত্যলোকে আসা দেবী দুর্গার চরণে আজ ভক্তরা অঞ্জলি দিচ্ছেন পৃথিবীর সব আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে বিজয় এবং মানুষের কল্যাণ প্রতিষ্ঠার প্রার্থনায়।
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