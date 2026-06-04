দিয়াবাড়ির হাটে এখনো বাঁশ-ত্রিপল–আবর্জনা

দিয়াবাড়ির হাটে এখনো বাঁশ-ত্রিপল–আবর্জনা
পবিত্র ঈদুল আজহার পরের দিন দুপুর ১২টার মধ্যে পশুর হাটের বাঁশ, খুঁটি ও অন্যান্য অস্থায়ী কাঠামো অপসারণের দায়িত্ব ছিল ইজারাদারদের। একই সঙ্গে দ্রুত সময়ের মধ্যে হাটের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করার কথা ছিল ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি)। কিন্তু ঈদের সপ্তাহ পার হতে চললেও উত্তরা দিয়াবাড়ির পশুর হাটের ত্রিপল, বাঁশ, খুঁটি ও অন্যান্য কাঠামো এখনো অপসারণ করা হয়নি। বর্জ্যও রয়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও দর্শনার্থীদের দাবি, দ্রুত এলাকা পরিষ্কার করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হোক। ছবিগুলো গত দুই দিনে তোলা—
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