বাংলাদেশ

দিয়াবাড়ির হাটে এখনো বাঁশ-ত্রিপল–আবর্জনা

পবিত্র ঈদুল আজহার পরের দিন দুপুর ১২টার মধ্যে পশুর হাটের বাঁশ, খুঁটি ও অন্যান্য অস্থায়ী কাঠামো অপসারণের দায়িত্ব ছিল ইজারাদারদের। একই সঙ্গে দ্রুত সময়ের মধ্যে হাটের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করার কথা ছিল ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি)। কিন্তু ঈদের সপ্তাহ পার হতে চললেও উত্তরা দিয়াবাড়ির পশুর হাটের ত্রিপল, বাঁশ, খুঁটি ও অন্যান্য কাঠামো এখনো অপসারণ করা হয়নি। বর্জ্যও রয়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও দর্শনার্থীদের দাবি, দ্রুত এলাকা পরিষ্কার করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হোক। ছবিগুলো গত দুই দিনে তোলা—

ছবি:
খালেদ সরকার, ঢাকা
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ঈদের সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও পুরোপুরি সরানো হয়নি দিয়াবাড়ি অস্থায়ী পশুর হাটের কাঠামো
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হাটের বর্জ্য পচে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে
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খোলা জায়গায় পানি জমে এখন মশার প্রজনন স্থানে পরিণত হয়েছে
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সারা বছর এখানে এলাকার লোকজন খেলাধুলা করেন। রয়ে গেছে ঈদবাজারের সরঞ্জাম
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সড়কের বেহাল অবস্থার কারণে দোকান খুলতে পারছেন না স্থানীয় ব্যবসায়ীরা
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হাটে পশু রাখার জন্য তৈরি করা প্যান্ডেলের বাঁশ-ত্রিপল-খুঁটি খুলে নিচ্ছেন কয়েক শ্রমিক
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মেট্রোরেল স্টেশনের আশপাশের অংশেও এখনো অনেক ময়লা-আবর্জনা
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প্রধান সড়কের ওপরই ময়লার স্তূপ
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কয়েক দিন আগে দেওয়া কাঁটাতারের বেড়া ও গাছ ভেঙে ফাঁকা এখন সড়ক বিভাজক
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