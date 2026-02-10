যাচ্ছে ব্যালট বাক্স, টহলে নিরাপত্তা বাহিনী, ভোটের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে দেশ
যাচ্ছে ব্যালট বাক্স, টহলে নিরাপত্তা বাহিনী, ভোটের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে দেশ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার শেষে এখন ভোট গ্রহণের অপেক্ষা। আগামী বৃহস্পতিবার হবে ভোট গ্রহণ। কেন্দ্রগুলোয় সিসি ক্যামেরা বসানো থেকে শুরু করে ব্যালট বাক্স ও নির্বাচনী সরঞ্জাম পৌঁছনোর কাজে ব্যস্ত এখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। ভোটারদের নিরাপত্তায় মাঠে নেমেছে যৌথ বাহিনী। চলছে নিয়মিত টহল ও মহড়া। শহর থেকে গ্রাম—চায়ের আড্ডার বিষয় এখন ভোটের সমীকরণ।
১ / ৮
২ / ৮
৩ / ৮
৪ / ৮
৫ / ৮
৬ / ৮
৭ / ৮
৮ / ৮