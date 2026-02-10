বাংলাদেশ

যাচ্ছে ব্যালট বাক্স, টহলে নিরাপত্তা বাহিনী, ভোটের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে দেশ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার শেষে এখন ভোট গ্রহণের অপেক্ষা। আগামী বৃহস্পতিবার হবে ভোট গ্রহণ। কেন্দ্রগুলোয় সিসি ক্যামেরা বসানো থেকে শুরু করে ব্যালট বাক্স ও নির্বাচনী সরঞ্জাম পৌঁছনোর কাজে ব্যস্ত এখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। ভোটারদের নিরাপত্তায় মাঠে নেমেছে যৌথ বাহিনী। চলছে নিয়মিত টহল ও মহড়া। শহর থেকে গ্রাম—চায়ের আড্ডার বিষয় এখন ভোটের সমীকরণ।

নিরাপত্তা ও নজরদারির অংশ হিসেবে পুরান ঢাকার ইসলামিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা। শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালে ক্যামেরা ও মনিটর তদারক করছেন কেন্দ্রের এক কর্মচারী। কলতাবাজার, পুরান ঢাকা, ৯ ফেব্রুয়ারি
ছবি: দীপু মালাকার
বিতরণের জন্য নির্বাচনী সরঞ্জাম গোছানো হচ্ছে। আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা, ৯ ফেব্রুয়ারি
ছবি: শুভ্র কান্তি দাশ
চায়ের দোকানে চলছে নির্বাচন নিয়ে তর্কবিতর্ক। ফাড়াবাড়ি, ঠাকুরগাঁও, ৯ ফেব্রুয়ারি
ছবি: প্রথম আলো
নির্বাচনী প্রস্তুতি হিসেবে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে গণভোট ও নির্বাচনের ব্যালট পেপার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে পাঠানো হচ্ছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা, ৯ ফেব্রুয়ারি
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
নির্বাচনী জনসভায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা। মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ৯ ফেব্রুয়ারি
ছবি: মীর হোসেন
নির্বাচন ঘিরে নিরাপত্তা জোরদারের অংশ হিসেবে নিম্ন আদালত এলাকায় সেনাবাহিনীর সদস্যদের তল্লাশি। জনসন রোড এলাকা, ঢাকা
ছবি: দীপু মালাকার
বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স পাঠানোর প্রস্তুতি। আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা, ৯ ফেব্রুয়ারি
ছবি: শুভ্র কান্তি দাশ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে যৌথ বাহিনীর মহড়া। পটিয়া, চট্টগ্রাম, ৯ ফেব্রুয়ারি
ছবি: আবদুর রাজ্জাক
