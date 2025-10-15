বাংলাদেশ

চাকসুর ভোটে নারী শিক্ষার্থীদের সরব উপস্থিতি

সাড়ে তিন দশক পর আজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থীদের কাছে তাই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের এই ভোট একেবারেই নতুন। এই ভোট ঘিরে নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যেও ব্যাপক আগ্রহ–উদ্দীপনা দেখা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী ভোটার ১১ হাজারের বেশি। সকাল থেকে ভোটকেন্দ্রগুলোতে নারী ভোটারদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। দলে দলে ক্যাম্পাসে এসে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেন তাঁরা। নারী ভোটারদের ছবিগুলো ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থান থেকে তোলা

সৌরভ দাশ
চট্টগ্রাম
১ / ৯
ভোট দিতে এসেছেন ক্যাম্পাসে। শাটল ট্রেন থেকে নেমে উল্লসিত তাঁরা
২ / ৯
ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন
৩ / ৯
গরমে স্বস্তি পেতে ছোট ফ্যান হাতে করে নিয়ে এসেছেন তাঁরা
৪ / ৯
ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ‘ভি চিহ্ন’ দেখাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা
৫ / ৯
দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়েও মুখে হাসি তাঁদের
৬ / ৯
ছবি তুলতে ব্যস্ত দুজন
৭ / ৯
ব্যালট পেপার বাক্সে ফেলার আগে ‘জয়সূচক’ চিহ্ন দেখান তিনি
৮ / ৯
ভোট দেওয়ার পর ছবি তুলতে ব্যস্ত কয়েকজন
৯ / ৯
ভোট দেওয়ার পর চলছে আড্ডা
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন