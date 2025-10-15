চাকসুর ভোটে নারী শিক্ষার্থীদের সরব উপস্থিতি
সাড়ে তিন দশক পর আজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থীদের কাছে তাই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের এই ভোট একেবারেই নতুন। এই ভোট ঘিরে নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যেও ব্যাপক আগ্রহ–উদ্দীপনা দেখা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী ভোটার ১১ হাজারের বেশি। সকাল থেকে ভোটকেন্দ্রগুলোতে নারী ভোটারদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। দলে দলে ক্যাম্পাসে এসে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেন তাঁরা। নারী ভোটারদের ছবিগুলো ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থান থেকে তোলা
