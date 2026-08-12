কাপ্তাই হ্রদে ফিরল প্রাণচাঞ্চল্য, ধরা পড়ছে মাছ

কাপ্তাই হ্রদে ফিরল প্রাণচাঞ্চল্য, ধরা পড়ছে মাছ
তিন মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদে আবার শুরু হয়েছে মাছ আহরণ। ১০ আগস্ট দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে হ্রদে পুনরায় জাল ফেলেছেন জেলেরা। ভোর হতেই মৎস্য অবতরণকেন্দ্র ও আড়তগুলোতে শুরু হয়েছে জেলে, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের কর্মব্যস্ততা। দীর্ঘ সময় মাছ ধরা বন্ধ থাকায় এবার হ্রদে প্রচুর কাচকি, চাপিলাসহ বিভিন্ন দেশি ছোট মাছের পাশাপাশি ধরা পড়ছে বড় আকারের কাতলা, কালবাউশ ও আইড়। ছবির গল্পে দেখে নেওয়া যাক কাপ্তাই হ্রদের বর্তমান চিত্র।
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