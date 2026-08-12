বাংলাদেশ

কাপ্তাই হ্রদে ফিরল প্রাণচাঞ্চল্য, ধরা পড়ছে মাছ

তিন মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদে আবার শুরু হয়েছে মাছ আহরণ। ১০ আগস্ট দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে হ্রদে পুনরায় জাল ফেলেছেন জেলেরা। ভোর হতেই মৎস্য অবতরণকেন্দ্র ও আড়তগুলোতে শুরু হয়েছে জেলে, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের কর্মব্যস্ততা। দীর্ঘ সময় মাছ ধরা বন্ধ থাকায় এবার হ্রদে প্রচুর কাচকি, চাপিলাসহ বিভিন্ন দেশি ছোট মাছের পাশাপাশি ধরা পড়ছে বড় আকারের কাতলা, কালবাউশ ও আইড়। ছবির গল্পে দেখে নেওয়া যাক কাপ্তাই হ্রদের বর্তমান চিত্র।

সুপ্রিয় চাকমা
রাঙামাটি
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দীর্ঘ নিষেধাজ্ঞা শেষে আবার কাপ্তাই হ্রদের বুকে ফিরেছে জেলেদের ব্যস্ততা।
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মাছ পরিবহনের জন্য ঘাটে প্রস্তুত রাখা হয়েছে সারি সারি প্লাস্টিকের ড্রাম।
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দীর্ঘ সময় পর আবার হ্রদে মাছ শিকারে নামতে পেরে খুশি জেলেরা।
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মৎস্য অবতরণকেন্দ্রে নিয়ে আসা তাজা মাছ ডিজিটাল স্কেলে মেপে প্যাকেটজাত করার প্রস্তুতি চলছে।
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বরফ দিয়ে প্যাকেটজাত করার জন্য ঝুড়ি থেকে তাজা কাচকি মাছ পলিথিন মোড়ানো বাক্সে ঢালা হচ্ছে।
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মাছ তাজা রাখতে বড় বড় বরফের খণ্ড ভাঙার কাজে ব্যস্ত এক শ্রমিক।
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মৎস্য অবতরণকেন্দ্রের মেঝেতে সারি সারি ঝুড়িতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কাপ্তাই হ্রদ থেকে সদ্য আহরিত রুপালি ছোট মাছ।
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জেলেদের জালে ধরা পড়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে রুপালি কাচকি ও চাপিলা।
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তিন মাসের নিষেধাজ্ঞার সুফলে হ্রদে এবার ছোট মাছের উৎপাদন ভালো হয়েছে।
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বিক্রির উদ্দেশ্যে আড়তে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কাপ্তাই হ্রদ থেকে আহরিত আইড় মাছ।
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একটি পাত্রে সাজিয়ে রাখা কাপ্তাই হ্রদের তাজা কালবাউশ মাছ।
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জেলেদের জালে ধরা পড়েছে বিশাল আকৃতির একটি কাতলা মাছ।
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আড়তে বিক্রির জন্য পাত্রে সাজিয়ে রাখা তাজা চাপিলা মাছ।
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