দেবী সরস্বতীর প্রতিমা তৈরির ব্যস্ততা
হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব সরস্বতীপূজা আগামীকাল শুক্রবার। সরস্বতী জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী হিসেবে পরিচিত। সরস্বতী দেবীকে বীণাপাণিও বলা হয়। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ দেবী সরস্বতীর বন্দনায় ঢাক-ঢোল-কাঁসর, শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠবে। শাস্ত্রমতে প্রতিবছর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে কল্যাণময়ী বিদ্যাদেবীর বন্দনা করা হয়। শেষ মুহূর্তে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত সময় কাটান পালপাড়ার মৃৎশিল্পীরা। পালপাড়ার ব্যস্ততা নিয়ে ছবির গল্প।
