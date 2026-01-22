বাংলাদেশ

দেবী সরস্বতীর প্রতিমা তৈরির ব্যস্ততা

হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব সরস্বতীপূজা আগামীকাল শুক্রবার। সরস্বতী জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী হিসেবে পরিচিত। সরস্বতী দেবীকে বীণাপাণিও বলা হয়। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ দেবী সরস্বতীর বন্দনায় ঢাক-ঢোল-কাঁসর, শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠবে। শাস্ত্রমতে প্রতিবছর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে কল্যাণময়ী বিদ্যাদেবীর বন্দনা করা হয়। শেষ মুহূর্তে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত সময় কাটান পালপাড়ার মৃৎশিল্পীরা। পালপাড়ার ব্যস্ততা নিয়ে ছবির গল্প।

১ / ১০
ক্রেতাদের জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে প্রতিমা। পালপাড়া, ফরিদপুর, ২২ জানুয়ারি
ছবি: আলীমুজ্জামান
২ / ১০
নিপুণ হাতে তুলির শেষ আঁচড় দিচ্ছেন শিল্পী। পালপাড়া, ফরিদপুর, ২২ জানুয়ারি
ছবি: আলীমুজ্জামান
৩ / ১০
শেষ মুহূর্তের প্রতিমা প্রস্তুতিতে রঙের কাজে হাত দিয়েছে বাড়ির মেয়েটি। পালপাড়া, ফরিদপুর, ২২ জানুয়ারি
ছবি: আলীমুজ্জামান
৪ / ১০
প্রতিমার সাজসজ্জা চলছে। দৌলতপুর, খুলনা, ২২ জানুয়ারি
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
৫ / ১০
নিপুণভাবে আঁকা হচ্ছে চোখ। আদর্শপাড়া, রংপুর, ২২ জানুয়ারি
ছবি: মঈনুল ইসলাম
৬ / ১০
আঠা দিয়ে প্রতিমায় চুল বসানো হচ্ছে। দৌলতপুর, খুলনা, ২২ জানুয়ারি
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
৭ / ১০
প্রতিমা কিনতে এসে ভিডিও কলে প্রতিমা দেখাচ্ছেন বাড়ির সদস্যদের। আদর্শপাড়া, রংপুর, ২২ জানুয়ারি
ছবি: মঈনুল ইসলাম
৮ / ১০
বড়দের সঙ্গে প্রতিমা নিতে এসেছে এই দুই শিশু। আদর্শপাড়া, রংপুর, ২২ জানুয়ারি
ছবি: মঈনুল ইসলাম
৯ / ১০
সরস্বতী দেবী শ্বেতশুভ্রবসনা। দেবীর এক হাতে বেদ, অন্য হাতে বীণা। এ জন্য তাঁকে বীণাপাণিও বলা হয়। আদর্শপাড়া, রংপুর, ২২ জানুয়ারি
ছবি: মঈনুল ইসলাম
১০ / ১০
প্রতিমা কিনে বাড়ি ফিরছেন একজন। আদর্শপাড়া, রংপুর, ২২ জানুয়ারি
ছবি: মঈনুল ইসলাম
