বাংলাদেশ

বাবার কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাবা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবর জিয়ারত করেছেন। আজ শুক্রবার বিকেল ৪টা ৪২ মিনিটে তিনি প্রথমে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর দোয়া ও মোনাজাত করেন।

বেলা তিনটার একটু আগে তারেক রহমান গুলশানের বাসভবন থেকে জিয়া উদ্যানের দিকে রওনা হন। লাল-সবুজ রঙে সাজানো বাসটিতেই চড়েই তিনি বাবার কবর জিয়ারত করতে আসেন। গতকালের মতো আজকেও তারেক রহমান বাসের সামনে দাঁড়িয়ে নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে হাত নাড়েন। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।

প্রথম আলো ডেস্ক
১ / ৭
বাবার কবরে প্রথমে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর জিয়ারত করে দোয়া পাঠ করেন তারেক রহমান
ছবি: বিএনপির মিডিয়া সেল থেকে
২ / ৭
নেতা-কর্মীদের ভিড় ঠেলে বাবার কবর জিয়ারত করতে জিয়া উদ্যানে ঢুকছেন তারেক রহমান
ছবি: সাজিদ হোসেন
৩ / ৭
তারেক রহমানকে একনজর দেখতে জিয়া উদ্যানে দলীয় পতাকা, ব্যানার ও পোস্টার নিয়ে হাজির হয়েছেন অসংখ্য নেতা-কর্মী
ছবি: সাজিদ হোসেন
৪ / ৭
অপেক্ষমাণ নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে হাত নাড়ছেন তারেক রহমান
ছবি: সাজিদ হোসেন
৫ / ৭
দেড় যুগ পর বাবা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে মোনাজাত শেষে বের হয়ে আসছেন তারেক রহমান
ছবি: সাজিদ হোসেন
৬ / ৭
তারেক রহমান কবর জিয়ারত শেষে জিয়া উদ্যান থেকে বেরিয়ে আসার সময় আবারও নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে হাত নাড়েন
ছবি: সাজিদ হোসেন
৭ / ৭
ভিড় ঠেলে ঠেলে জিয়া উদ্যান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন তারেক রহমান
ছবি: সাজিদ হোসেন
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন