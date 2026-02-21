ধ্বংসচিহ্নে আটকে যায় চোখ

ধ্বংসচিহ্নে আটকে যায় চোখ
রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সংঘবদ্ধ উগ্রবাদীদের হামলায় পুড়ে যাওয়া প্রথম আলো ভবনে চলছে ব্যতিক্রমী প্রদর্শনী ‘আলো’। এতে স্থান পেয়েছে হামলার বর্বরতার চিত্র ও সহিংসতার ক্ষতচিহ্ন, যা শিল্পীদের সৃজনশীল প্রকাশে পেয়েছে ভিন্ন মাত্রা। প্রদর্শনী দেখতে প্রতিদিনই আসছেন রাজনীতিক, বিশিষ্টজন, শিল্পী–সাহিত্যিক ও শিক্ষার্থীরা। প্রদর্শনীটি চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে ১টা ও বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত প্রদর্শনীটি সবার জন্য উন্মুক্ত। ছবিগুলো আজ শনিবার তোলা:
