বাংলাদেশ

শুষ্ক মৌসুমে বয়ে চলা বাঙ্গালী নদী

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের কাটাখালী থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে বগুড়ার সোনাতলা, সারিয়াকান্দি ও ধুনট উপজেলার ওপর দিয়ে শেরপুর উপজেলার খানপুরে গেছে বাঙ্গালী নদী। পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যমতে, বাঙ্গালী নদীর এই অংশ ১১২ দশমিক ৫ কিলোমিটার। নদীটি কোথাও কোথাও শুকিয়ে গেছে। কোথাও সামান্য পানিপ্রবাহ আছে। বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার ছাই হাটা গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা বাঙ্গালী নদীর কয়েকটি দৃশ্য নিয়ে সাজানো এই ছবির গল্প।

১ / ৯
অনেক স্থানে শুকিয়ে গেছে বাঙ্গালী নদী। যেটুকু পানিপ্রবাহ আছে, তাতে গ্রামীণ দৃশ্য ফুটে উঠেছে।
২ / ৯
নদীতে গোসলে ব্যস্ত গ্রামের বাসিন্দারা
৩ / ৯
নদীতে দুরন্তপনায় শিশুরা
৪ / ৯
একলা বসে আছে এক পানকৌড়ি
৫ / ৯
নদীতে ডুবিয়ে রাখা নৌকা
৬ / ৯
নদীর পানিতে শিশুদের দুরন্তপনা
৭ / ৯
নদীর পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছে এক ঝাঁক হাঁস
৮ / ৯
নদীর তীরে শিশুর দুরন্তপনা
৯ / ৯
শুষ্ক মৌসুমে বাঙ্গালী নদী যেমন
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও দেখুন