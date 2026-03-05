শুষ্ক মৌসুমে বয়ে চলা বাঙ্গালী নদী

শুষ্ক মৌসুমে বয়ে চলা বাঙ্গালী নদী
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের কাটাখালী থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে বগুড়ার সোনাতলা, সারিয়াকান্দি ও ধুনট উপজেলার ওপর দিয়ে শেরপুর উপজেলার খানপুরে গেছে বাঙ্গালী নদী। পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যমতে, বাঙ্গালী নদীর এই অংশ ১১২ দশমিক ৫ কিলোমিটার। নদীটি কোথাও কোথাও শুকিয়ে গেছে। কোথাও সামান্য পানিপ্রবাহ আছে। বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার ছাই হাটা গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা বাঙ্গালী নদীর কয়েকটি দৃশ্য নিয়ে সাজানো এই ছবির গল্প।
