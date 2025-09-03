বাংলাদেশ

ফ্যান্টাসি কিংডমে জিপিএ-৫ উৎসব

‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগানে ৬৪ জেলার কৃতী শিক্ষার্থীদের নিয়ে চলছে প্রথম আলোর আয়োজনে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় জিপিএ-৫ উৎসব। এর ধারাবাহিকতায় ঢাকা অঞ্চলের উৎসবের দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ বুধবার, সাভারের আশুলিয়ার ফ্যান্টাসি কিংডমে। আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি। সহযোগিতায় কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম, আম্বার আইটি, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা। উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে ছবিগুলো তোলা—

তানভীর আহাম্মেদ
মীর হোসেন
ফ্যান্টাসি কিংডম থেকে
১ / ১৫
রাইডে উঠে আনন্দে মেতেছে শিক্ষার্থীরা।
২ / ১৫
রাইডে উঠে হাস্যোজ্জ্বল শিক্ষার্থীরা
৩ / ১৫
উৎসবে আসা কৃতী শিক্ষার্থীরা হাসি–মজায় মেতে রয়েছে
৪ / ১৫
উৎসবে আসা বন্ধুদের সেলফি তোলার মুহূর্ত
৫ / ১৫
উৎসব প্রাঙ্গণে সেলফি তুলছেন অভিভাবকেরাও
৬ / ১৫
স্টলের সামনে শিক্ষার্থীদের সারি
৭ / ১৫
লক্ষ্যভেদের চেষ্টায় এক শিক্ষার্থী
৮ / ১৫
উৎসব প্রাঙ্গণে রয়েছে বিভিন্ন খেলার আয়োজন
৯ / ১৫
উৎসব প্রাঙ্গণে ভিডিও বুথে শিক্ষার্থীরা
১০ / ১৫
স্টল থেকে শুভেচ্ছা উপহার সংগ্রহের পালা
১১ / ১৫
ভার্চ্যুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) গেম খেলায় মগ্ন এক শিক্ষার্থী
১২ / ১৫
দলবেঁধে ভিআর গেম বুথে শিক্ষার্থীরা
১৩ / ১৫
রাইডে চড়ার অপেক্ষায়
১৪ / ১৫
কলেজজীবনের লক্ষ্য লিখছে কৃতী শিক্ষার্থীরা
১৫ / ১৫
উৎসব প্রাঙ্গণে প্রথমা প্রকাশনের স্টলে পছন্দের বই কিনছে শিক্ষার্থীরা
