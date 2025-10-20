বাংলাদেশ

সাতসকালে লেবুর হাটে

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল পৌর শহরের নতুন বাজারে বসে লেবুর পাইকারি হাট। আশপাশের বিভিন্ন টিলার বাগান থেকে চাষিরা সাতসকালে কলাপাতা দিয়ে ‍মুড়িয়ে ঠেলায় করে লেবু এনে আড়তের সামনে দাঁড়ান। নিলামপদ্ধতিতে হাঁকডাকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পাইকারেরা লেবু কেনেন। মৌসুমভেদে লেবুর আকার, রং ও মানের ওপর দাম ওঠানামা করে। ঠেলায় করে আনা ঝকঝকে সতেজ লেবু, মানুষের কাজের ব্যস্ততা আর হাটের চঞ্চলতা—সব মিলিয়ে শ্রীমঙ্গলের নতুন বাজারের জমজমাট অবস্থার ছবিগুলো সম্প্রতি তোলা।

আনিস মাহমুদ
সিলেট
ঠেলায় করে লেবু আর কলা নিয়ে হাটে আসছেন চাষিরা
হাটে ঠেলায় করে লেবু আনা হয়েছে
সারিবদ্ধভাবে লেবুভর্তি ঠেলা নিয়ে দাঁড়িয়েছেন বিক্রেতারা
সকাল সকাল লেবুর হাটে বিক্রেতাদের হাঁকডাক
কলাপাতা দিয়ে মুড়িয়ে হাটে লেবু আনা হয়েছে
টাটকা–সতেজ লেবু পাওয়া যায় শ্রীমঙ্গলের এ হাটে
খুচরা বিক্রির জন্য লেবু সাজিয়ে বসেছেন একজন
প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত জমজমাট থাকে লেবুর হাট
