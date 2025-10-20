সাতসকালে লেবুর হাটে
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল পৌর শহরের নতুন বাজারে বসে লেবুর পাইকারি হাট। আশপাশের বিভিন্ন টিলার বাগান থেকে চাষিরা সাতসকালে কলাপাতা দিয়ে মুড়িয়ে ঠেলায় করে লেবু এনে আড়তের সামনে দাঁড়ান। নিলামপদ্ধতিতে হাঁকডাকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পাইকারেরা লেবু কেনেন। মৌসুমভেদে লেবুর আকার, রং ও মানের ওপর দাম ওঠানামা করে। ঠেলায় করে আনা ঝকঝকে সতেজ লেবু, মানুষের কাজের ব্যস্ততা আর হাটের চঞ্চলতা—সব মিলিয়ে শ্রীমঙ্গলের নতুন বাজারের জমজমাট অবস্থার ছবিগুলো সম্প্রতি তোলা।
