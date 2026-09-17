কৃতী শিক্ষার্থীদের পদচারণে মুখর তিন জেলার অনুষ্ঠান
‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগানে সারা দেশের ৬৪ জেলায় শুরু হয়েছে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা। এরই ধারাবাহিকতায় আজ পঞ্চগড়, মৌলভীবাজার ও কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। সকাল থেকেই কৃতী শিক্ষার্থীদের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। শিক্ষার্থীরা অংশ নেয় নানান আয়োজনে। ১৯৯৯ সালে মেধাতালিকায় সেরাদের সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে প্রথম আলোর এ আয়োজন শুরু হয়। ২০০১ সাল থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। আজ তিন জেলার আয়োজন নিয়ে ছবির গল্প...
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