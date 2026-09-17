বাংলাদেশ

কৃতী শিক্ষার্থীদের পদচারণে মুখর তিন জেলার অনুষ্ঠান

‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগানে সারা দেশের ৬৪ জেলায় শুরু হয়েছে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা। এরই ধারাবাহিকতায় আজ পঞ্চগড়, মৌলভীবাজার ও কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। সকাল থেকেই কৃতী শিক্ষার্থীদের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। শিক্ষার্থীরা অংশ নেয় নানান আয়োজনে। ১৯৯৯ সালে মেধাতালিকায় সেরাদের সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে প্রথম আলোর এ আয়োজন শুরু হয়। ২০০১ সাল থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। আজ তিন জেলার আয়োজন নিয়ে ছবির গল্প...

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মৌলভীবাজারে কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্টল থেকে উপহারসামগ্রী সংগ্রহ করছে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীরা। জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন, মৌলভীবাজার, ১৭ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
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জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে মৌলভীবাজারে কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন, ১৭ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
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মৌলভীবাজারে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করেন শিল্পীরা। জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন, ১৭ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
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মৌলভীবাজারে অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন শিল্পীরা। জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন, ১৭ সেপ্টেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
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পঞ্চগড় সরকারি অডিটোরিয়ামে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রবেশ করছে শিক্ষার্থীরা। ১৭ সেপ্টেম্বর
ছবি: রাজিউর রহমান
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পঞ্চগড়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সেলফি তুলছে শিক্ষার্থীরা। ১৭ সেপ্টেম্বর
ছবি: রাজিউর রহমান
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পঞ্চগড়ে কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা। ১৭ সেপ্টেম্বর
ছবি: রাজিউর রহমান
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পঞ্চগড়ে অনুষ্ঠানে কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সঙ্গে অতিথিরা। ১৭ সেপ্টেম্বর
ছবি: রাজিউর রহমান
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কক্সবাজারে প্রথম আলো এক্সপেরিয়েন্স জোনে গেম খেলে পুরস্কার জিতছে শিক্ষার্থীরা। ১৭ সেপ্টেম্বর
ছবি: জুয়েল শীল
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কক্সবাজারে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করছে ‘আনপ্রিপেয়ার্ড ওয়ার’ ব্যান্ড। ১৭ সেপ্টেম্বর
ছবি: জুয়েল শীল
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কক্সবাজারে ব্যান্ড সংগীতের সঙ্গে জনপ্রিয় গানে কণ্ঠ মেলাচ্ছে কৃতী শিক্ষার্থীরা। ১৭ সেপ্টেম্বর
ছবি: জুয়েল শীল
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কক্সবাজারে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা। ১৭ সেপ্টেম্বর
ছবি: জুয়েল শীল
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কক্সবাজারে কৃতী শিক্ষার্থীদের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন ‘কিশোর আলো’ সম্পাদক আনিসুল হক। ১৭ সেপ্টেম্বর
ছবি: জুয়েল শীল
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