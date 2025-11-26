বাংলাদেশ

পুরোনো বাণিজ্য মেলার মাঠে পশুপাখির প্রদর্শনী

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পুরোনো বাণিজ্য মেলার মাঠে বানানো হয়েছে বিশালাকার এক অস্থায়ী প্যাভিলিয়ন। দূর থেকেই শোনা যায় নানা রকম পাখির কিচিরমিচির। ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ে সারি সারি স্টল। কোথাও রঙিন পালকের শৌখিন পাখি, কোথাও নানা প্রজাতির কুকুর, আবার কোথাও সযত্নে রাখা হয়েছে পোষা বিড়াল। দর্শনার্থীরা স্টলের সামনে দাঁড়াচ্ছেন, ছবি তুলছেন। কেউ কেউ আবার হাত বুলিয়ে আদর করছেন প্রাণীগুলোকে। হলজুড়ে এক উৎসবমুখর উচ্ছ্বাস। আজ বুধবার বিকেলে  প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীতে গিয়ে এমন প্রাণবন্ত দৃশ্য দেখা গেছে। জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। প্রদর্শনী চলবে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে রাত ৮ টা।

তানভীর আহাম্মেদ
১ / ৯
মেলায় বিভিন্ন জাতের মুরগি প্রদর্শন করা হয়
২ / ৯
বিভিন্ন জাতের পাখি প্রদর্শন করা হয় মেলায়
৩ / ৯
জার্মান প্রজাতির গ্রেড ড্যাম কুকুর। এটির লম্বা পা, সুউচ্চ দেহ আর গম্ভীর চাহনি। তবে কুকুরটি স্বভাবে অত্যন্ত শান্ত, বন্ধুত্ব করতে ভালোবাসে
৪ / ৯
দীর্ঘ লোম আর ভারী মাথার বাদামি রঙের সুইজারল্যান্ডের সেন্ট বার্নাড কুকুর ছিল ওই স্টলে
৫ / ৯
পাখি হাতে নিয়ে দর্শনার্থীদের দেখানো হচ্ছে
৬ / ৯
মেলায় আনা হয় ম্যাকাও পাখি
৭ / ৯
বিভিন্ন ধরনের প্রাণী প্রদর্শন করা হয়
৮ / ৯
কেউ কেউ আবার হাত বুলিয়ে আদর করেন প্রাণীগুলোকে
৯ / ৯
ভেড়ার পিঠে উঠেছে মেলায় আসা এক শিশু
