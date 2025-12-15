বাংলাদেশ

বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি

বিজয়ের মাস শুরু হতেই দেশজুড়ে উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসকে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় স্মরণীয় করে রাখতে শুরু হয় জোর প্রস্তুতি। জাতীয় স্মৃতিসৌধকে প্রস্তুত করা হচ্ছে লাখো মানুষের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর জন্য। অন্যদিকে চলছে কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি, চলছে আলপনা আঁকার কাজ, অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। দেশব্যাপী বিজয় দিবসের প্রস্তুতি নিয়ে আজকের ছবির গল্প।

বিজয় দিবস সামনে রেখে ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতার কাছ থেকে জাতীয় পতাকা কিনছেন এক রিকশাচালক। রাজা বাহাদুর সড়ক, বরিশাল, ১৫ ডিসেম্বর
ছবি: সাইয়ান
বিজয় দিবসে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। তাই পুষ্পস্তবক তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন এক ফুল ব্যবসায়ী। সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী, ১৫ ডিসেম্বর
ছবি: শহীদুল ইসলাম
বিজয় দিবস সামনে রেখে ফুলের দোকানগুলোয় এখন শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা। চৌহাট্টা, সিলেট, ১৫ ডিসেম্বর
ছবি: আনিস মাহমুদ
বিজয় দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন ও শিশু একাডেমির আয়োজনে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় মগ্ন খুদে শিল্পীরা। কমলাপুর, ফরিদপুর, ১৫ ডিসেম্বর
ছবি: আলীমুজ্জামান
মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে মাথায় বাঁধার জাতীয় পতাকার ফিতাসহ সাজগোজের নানান অনুষঙ্গ কিনছেন দুই বন্ধু। জাহাজ কোম্পানী মোড়, রংপুর, ১৫ ডিসেম্বর
ছবি: মঈনুল ইসলাম
মহান বিজয় দিবস সামনে রেখে প্রস্তুত করা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতিফলক। গোয়ালচামট পুরোনো বাসস্ট্যান্ড, ফরিদপুর, ১৫ ডিসেম্বর
ছবি: আলীমুজ্জামান
মহান বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ নিতে শেষ মুহূর্তের মহড়ায় ব্যস্ত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। বেলস পার্ক, বরিশাল, ১৫ ডিসেম্বর
ছবি: সাইয়ান
মহান বিজয় দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ফুলের তোড়া ও ডালা তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন ফুলের দোকানের কর্মচারীরা। ঈশ্বর বসু রোড, বরিশাল, ১৫ ডিসেম্বর
ছবি: সাইয়ান
মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সংলগ্ন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধের সামনের সড়ক রাঙানো হচ্ছে আলপনায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর
ছবি: প্রথম আলো
মহান বিজয় দিবসে উপলক্ষে আয়োজিত মহড়ায় অংশ নিয়ে ভাষা আন্দোলনের সময়কার একটি মুহূর্ত তুলে ধরে মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়াম, রাজশাহী, ১৫ ডিসেম্বর
ছবি: শহীদুল ইসলাম
ধুয়েমুছে ও রং করে প্রস্তুত করা হচ্ছে শহীদ মিনার। পৌর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, শেরপুর, বগুড়া, ১৫ ডিসেম্বর
ছবি: সবুজ চৌধুরী
বান্দরবান জেলা স্টেডিয়ামে কুচকাওয়াজের মহড়ায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা। জেলা স্টেডিয়াম, বান্দরবান, ১৫ ডিসেম্বর
ছবি: মং হাই সিং মারমা
বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ফুলের দোকানে চলছে শেষ মুহূর্তের কর্মব্যস্ততা। ফুল মার্কেট, খুলনা, ১৫ ডিসেম্বর
ছবি: সাদ্দাম হোসেন
মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে পুরান ঢাকার বিভিন্ন সড়ক পতাকা দিয়ে সাজিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দয়াগঞ্জ বাজার, ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর
ছবি: দীপু মালাকার
মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত মহড়ায় জাতীয় পতাকা হাতে স্কাই ডাইভিং করছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে ‘টিম বাংলাদেশ’-এর প্যারাট্রুপাররা। পুরোনো বিমানবন্দর, ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর
ছবি: দীপু মালাকার
