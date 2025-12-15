বিজয় দিবস উদ্যাপনের প্রস্তুতি
বিজয়ের মাস শুরু হতেই দেশজুড়ে উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসকে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় স্মরণীয় করে রাখতে শুরু হয় জোর প্রস্তুতি। জাতীয় স্মৃতিসৌধকে প্রস্তুত করা হচ্ছে লাখো মানুষের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর জন্য। অন্যদিকে চলছে কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি, চলছে আলপনা আঁকার কাজ, অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। দেশব্যাপী বিজয় দিবসের প্রস্তুতি নিয়ে আজকের ছবির গল্প।
