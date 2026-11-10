কারমাইকেল কলেজের ১১০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
রংপুর তথা উত্তর জনপদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্বাক্ষর কারমাইকেল কলেজ। অবিভক্ত বাংলার যে কটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিল, তার মধ্যে কারমাইকেল কলেজের স্থান প্রথম সারিতে। ১৯১৬ সালের ১০ নভেম্বর স্থাপিত এই কলেজের রয়েছে সমৃদ্ধ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এই কলেজ রংপুর অঞ্চলের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক অবদান রেখে আসছে। আজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ১১০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে কলেজে চলছে দিনব্যাপী নানা আয়োজন। উৎসবমুখর পরিবেশে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের পদচারণে এক অন্য রকম মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে পুরো কলেজ চত্বর। দিনভর নানা আয়োজনের ছবি নিয়ে ছবির গল্প।
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