বাংলাদেশ

কারমাইকেল কলেজের ১১০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

রংপুর তথা উত্তর জনপদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্বাক্ষর কারমাইকেল কলেজ। অবিভক্ত বাংলার যে কটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিল, তার মধ্যে কারমাইকেল কলেজের স্থান প্রথম সারিতে। ১৯১৬ সালের ১০ নভেম্বর স্থাপিত এই কলেজের রয়েছে সমৃদ্ধ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এই কলেজ রংপুর অঞ্চলের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক অবদান রেখে আসছে। আজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ১১০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে কলেজে চলছে দিনব্যাপী নানা আয়োজন। উৎসবমুখর পরিবেশে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের পদচারণে এক অন্য রকম মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে পুরো কলেজ চত্বর। দিনভর নানা আয়োজনের ছবি নিয়ে ছবির গল্প।

মঈনুল ইসলাম
রংপুর
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অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় পতাকা ও কলেজের পতাকা তোলা হয়
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বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়
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শোভাযাত্রায় অংশ নিতে বিভাগ হিসেবে মাঠে জড়ো হয়েছেন শিক্ষার্থীরা
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প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনে বের করা হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।
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বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় শিক্ষার্থীদের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড
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শোভাযাত্রাটি সবুজে ঘেরা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক ধরে এগিয়ে যায়
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বিশেষ দিনটিকে স্মৃতির পাতায় রাখতে একদল শিক্ষার্থী সেলফি তুলছেন
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কেউ বাজাচ্ছেন ভুভুজেলা
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নিয়ন বাতি দিয়ে সাজানো হয়েছে কলেজের মূল ভবন
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সন্ধ্যায় ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে গান পরিবেশন করছেন এই কলেজেরই এক শিক্ষার্থী
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মাঠে দাঁড়িয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন দর্শকেরা
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