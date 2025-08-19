বাংলাদেশ

যেখানে তৈরি হচ্ছে জাহাজের প্রপেলার

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের ডকইয়ার্ড এলাকায় চলছে ব্যস্ততা। এখানে কারখানায় আগুনে ঝলসে ওঠা লোহা আর শ্রমিকদের পরিশ্রমে তৈরি হচ্ছে জাহাজ ও ট্রলারের প্রপেলার। দেশি কারিগরদের হাতে বানানো এসব প্রপেলার আকারভেদে বিক্রি হয় ৫০ হাজার থেকে ৫ লাখ টাকায়। প্রতিদিন ৪০০ থেকে ১ হাজার টাকা মজুরিতে কাজ করা শ্রমিকদের দক্ষতায় তৈরি প্রপেলার চলছে দেশের মাঝারি থেকে বড় নৌযানে। আগুন জ্বালানো থেকে শুরু করে ছাঁচ বানানো, গলিত লোহা ঢালা, গ্রাইন্ডিং ও পলিশিং—সব মিলিয়ে নৌশিল্পের এক অনন্যশক্তি গড়ে ওঠে এই কারখানাগুলোতে।

মীর হোসেন
ঢাকা
প্রপেলার তৈরির জন্য মেঝে পরিষ্কার করছেন শ্রমিকেরা
ছাঁচে আগুনের তাপ দেওয়া হচ্ছে, যেন ছাঁচে প্রপেলার ঠিকমতো হয়
প্রপেলার তৈরির জন্য মেঝেতে ছাঁচ তৈরি করছেন শ্রমিকেরা
প্রপেলার তৈরির উপকরণ ধাতু চুলায় দেওয়া হচ্ছে
ধাতু চুলায় দেওয়ার পর কতখানি প্রস্তুত হয়েছে তা দেখছেন একজন শ্রমিক
ছাঁচের মধ্যে গলিত ধাতু ঢালছেন শ্রমিকেরা
ছাঁচ থেকে তুলে প্রপেলার গ্রাইন্ডিং করা হচ্ছে
গ্রাইন্ডিংয়ের পরে প্রপেলার পলিশিং ও বোরিং করছেন দুই শ্রমিক
প্রপেলার জাহাজে সংযোগের জন্য ওয়েল্ডিং করা হচ্ছে
তৈরি হওয়া প্রপেলার নৌযানে যুক্ত করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
