যেখানে তৈরি হচ্ছে জাহাজের প্রপেলার
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের ডকইয়ার্ড এলাকায় চলছে ব্যস্ততা। এখানে কারখানায় আগুনে ঝলসে ওঠা লোহা আর শ্রমিকদের পরিশ্রমে তৈরি হচ্ছে জাহাজ ও ট্রলারের প্রপেলার। দেশি কারিগরদের হাতে বানানো এসব প্রপেলার আকারভেদে বিক্রি হয় ৫০ হাজার থেকে ৫ লাখ টাকায়। প্রতিদিন ৪০০ থেকে ১ হাজার টাকা মজুরিতে কাজ করা শ্রমিকদের দক্ষতায় তৈরি প্রপেলার চলছে দেশের মাঝারি থেকে বড় নৌযানে। আগুন জ্বালানো থেকে শুরু করে ছাঁচ বানানো, গলিত লোহা ঢালা, গ্রাইন্ডিং ও পলিশিং—সব মিলিয়ে নৌশিল্পের এক অনন্যশক্তি গড়ে ওঠে এই কারখানাগুলোতে।
