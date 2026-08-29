বাংলাদেশ

কাশফুলে শরৎ স্পর্শ

শরৎ এলেই বাংলার প্রকৃতি যেন নতুন করে সাজে। সবুজের বুকজুড়ে মাথা দোলাতে থাকে সাদা কাশফুল। নগরজীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও চট্টগ্রাম নগরের অনন্যা আবাসিক এলাকার বিস্তীর্ণ খোলা জায়গাজুড়ে এখন দেখা মিলছে সেই চিরচেনা প্রকৃতির। কাশফুল দেখতে এখানে ছুটে আসছেন নানা বয়সী মানুষ। তবে শিশু-কিশোরদের আনন্দ যেন একটু বেশি। কেউ কাশফুল হাতে ছুটছে, আবার কেউ বন্ধুদের সঙ্গে কাশবনের ভেতর ছবি তুলছে। তরুণ-তরুণীদের কাছেও জায়গাটি হয়ে উঠেছে ছবি তোলার প্রিয় স্থান।

সৌরভ দাশ
চট্টগ্রাম
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নীল আকাশের নিচে বাতাসে দুলছে কাশফুল।
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কাশবনে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদল কিশোর।
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3. কাশফুলে শরতের স্পর্শ নিচ্ছে কিশোরেরা।
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কাশফুল হাতে ছুটছে দুই শিশু।
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কাশবনে এক তরুণীর ছবি তুলছেন আরেক তরুণী।
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কাশবনের মধ্যে ছবি তুলতে ব্যস্ত কয়েকজন।
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কাশফুলের সৌন্দর্য মুঠোফোনে বন্দী করছেন একজন।
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নগরের ইট-পাথরের ভবনের আড়ালে বিস্তীর্ণ কাশবন।
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কাশফুল তুলছে কয়েকজন কিশোর।
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শরতের স্মারক কাশফুল নিয়ে যাচ্ছেন কয়েকজন তরুণী।
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