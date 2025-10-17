বাংলাদেশ

থমথমে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ

জুলাই আন্দোলনে অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, আইনি সুরক্ষা ও পুনর্বাসন বাস্তবায়নের দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বিক্ষোভের পর আজ শুক্রবার সকালে ‘জুলাই শহীদ পরিবার ও আহত যোদ্ধা’ ব্যানারে শতাধিক মানুষ সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মঞ্চের সামনে অবস্থান নেন। পরে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মঞ্চের সামনে থেকে তাঁদের সরিয়ে দেয় পুলিশ। এ সময় পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ, পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। সেসব নিয়েই এই ছবির গল্প।

সংসদ ভবন এলাকার ১২ নম্বর গেট টপকে ভেতরে ঢুকে মঞ্চের সামনে অতিথিদের চেয়ারে বসে স্লোগান দিতে থাকেন ‘জুলাই যোদ্ধারা’
ছবি: সাজিদ হোসেন
মঞ্চের সামনে অতিথিদের চেয়ারে ‘জুলাই যোদ্ধারা’। সামনে পুলিশের সতর্ক অবস্থান
ছবি: সাজিদ হোসেন
ডিএমপির কর্মকর্তারা ‘জুলাই যোদ্ধাদের’ স্থান ত্যাগের অনুরোধ জানালে তাঁরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন
ছবি: সাজিদ হোসেন
সংসদ ভবন এলাকার রাস্তায় পুলিশের লাঠিপেটা
ছবি: সাজিদ হোসেন
সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়
ছবি: সাজিদ হোসেন
মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে দুই পক্ষের সংঘর্ষ
ছবি: সাজিদ হোসেন
মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে ধরিয়ে দেওয়া আগুন জ্বলছে
ছবি: সাজিদ হোসেন
মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে ধরিয়ে দেওয়া আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে
ছবি: দীপু মালাকার
সংঘর্ষ আসাদ গেট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে
ছবি: দীপু মালাকার
বিক্ষোভকারীদের একটি দলকে পুলিশ আসাদ গেট প্রান্তের দিকে সরিয়ে দেয়
ছবি: দীপু মালাকার
‘জুলাই যোদ্ধাদের’ আরেকটি দলকে ধানমন্ডি ২৭ নম্বরের দিকে সরিয়ে দিচ্ছে পুলিশ
ছবি: দীপু মালাকার
আসাদ গেট মোড়ে সেনাবাহিনীর অবস্থান।
ছবি: দীপু মালাকার
