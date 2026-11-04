বাংলাদেশ

ব্যস্ত ঘাটে ডানা ঝাপটায় অসংখ্য কবুতর

চট্টগ্রাম নগরের সদরঘাট এলাকায় প্রতিদিনই দেখা মেলে অসংখ্য কবুতরের। ঘাটে জাহাজ থেকে পণ্য ওঠানো-নামানোর সময় কবুতরের দল উড়ে বেড়ায় এদিক-সেদিক। কখনো বিদ্যুতের তারে সারি বেঁধে বসে থাকে, কখনো জাহাজের আশপাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। আবার কখনো ট্রাকের পেছনে ছুটে চলে এক ঝাঁক কবুতর। ব্যস্ত ঘাটের কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে কবুতরের এমন ওড়াউড়ি ও আনাগোনার দৃশ্য নজর কাড়ে পথচারীদের। গত সোমবার চট্টগ্রামের সদরঘাট এলাকায় তোলা ছবিতে কবুতরের এমনই কিছু দৃশ্য।

জুয়েল শীল
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বিদ্যুতের তারে সারি বেঁধে বসে আছে অসংখ্য কবুতর
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জাহাজের ক্রেনের পাশে উড়ে বেড়াচ্ছে এক ঝাঁক কবুতর
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ঘাটে নোঙর করা জাহাজে উড়ে যাচ্ছে কবুতরের ঝাঁক
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জাহাজ থেকে নামানোর সময় পড়ে যাওয়া গম খেতে এসেছে কবুতর
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বিদ্যুতের তারে সারি বেঁধে বসে আছে কবুতরের ঝাঁক
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আকাশে ডানা মেলে উড়ছে কবুতর
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ট্রাকের পেছনে ছুটছে এক ঝাঁক কবুতর
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গম খেতে গমের বস্তাবোঝাই একটি ট্রাকের ওপর উড়ে গিয়ে বসছে কবুতরের ঝাঁক
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বিদ্যুতের তারে সারি বেঁধে বসে আছে অসংখ্য কবুতর
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ট্রাকের ওপর উড়ে গিয়ে বসছে কবুতরের ঝাঁক
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