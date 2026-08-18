পদ্মবিলের গোলাপি রাজ্যে
বর্ষা এলেই যেন রং বদলে যায় কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জের সিঙ্গার বিলের। বিস্তীর্ণ জলাভূমিজুড়ে ফুটে ওঠে অগণিত গোলাপি পদ্ম। সেই সৌন্দর্য দেখতে ছুটির দিনে ছোট ছোট নৌকায় বিল ঘুরে বেড়ান দূরদূরান্ত থেকে আসা দর্শনার্থীরা। কেউ প্রকৃতির এই দৃশ্য উপভোগ করেন, কেউ আবার পদ্মের সঙ্গে ছবি তুলে স্মৃতিতে ধরে রাখেন বর্ষার এই অপরূপ আয়োজন। উপজেলার গোজাদিয়া এলাকার সিঙ্গার বিলটি এখন ‘পদ্মবিল’ নামে পরিচিত। স্থানীয় মানুষের কাছে পদ্মবিল এখন হয়ে উঠেছে বাড়তি আয়ের সুযোগ।
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