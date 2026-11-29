চট্টগ্রাম পর্ব পেরিয়ে ঢাকায় দুই দল
তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, গোলের রোমাঞ্চ আর জয়ের উল্লাসের মধ্য দিয়ে শেষ হলো ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের চট্টগ্রাম পর্ব। নগরের বন্দর স্টেডিয়াম নামে পরিচিত শহীদ প্রকৌশলী শামসুজ্জামান স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই আসরে মাঠের লড়াইয়ে সেরা হয়ে ঢাকায় সেমিফাইনালের টিকিট কেটেছে চিটাগাং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি ও পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়াদের ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা, দলীয় সংহতি আর সেমিফাইনালে ওঠার আনন্দের গল্পগুলো ফ্রেমবন্দী করা হয়েছে।
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