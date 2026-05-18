বাংলাদেশ

স্কুলের মাঠে হাট

বগুড়ার কাহালু উপজেলার দুর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে বসছে ধান ও সবজির হাট। সপ্তাহে শুক্র ও মঙ্গলবার ওই হাট বসে। দুর্গাপুর হাটের স্থান–সংকটের কারণে বিদ্যালয়ের মাঠে হাট বসাচ্ছেন খাস ইজারা আদায়কারীরা। ৫৩ শতক জমির ওপর ১৯৪০ সালে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৮০। বিদ্যালয়ের শিশুশিক্ষার্থীরা জানায়, মাঠে হাট বসার কারণে শ্রেণিকক্ষে টেকা দায় হয়ে পড়ে। যেদিন হাট বসে, সেদিন মাঠে খেলাধুলা করা যায় না। হাটের পরদিন মাঠে অনেক নোংরা, আবর্জনা ছড়িয়ে–ছিটিয়ে থাকে। পচা সবজির দুর্গন্ধ বের হয়। দুর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে বসা ধান ও সবজির হাটের কয়েকটি ছবি নিয়ে সাজানো গল্প

সোয়েল রানা
বগুড়া
বিদ্যালয়ের মাঠে শিক্ষার্থীরা। সেখানে বসেছে হাট।
স্কুলের মাঠে হাটে ধান বেচাকেনা চলছে।
স্কুলের মাঠে ধানের হাট। ধানের বস্তার ফাঁক গলে স্কুলে আসতে হয় এই দুই শিক্ষার্থীকে।
বিদ্যালয়ের মাঠে হাট।
বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ভেতরে বসেছে ধানের হাট।
ধানের হাটের পর বসতে শুরু করেছে তরমুজের হাট।
হাটে বিক্রি হওয়া আলু বস্তায় ভরছেন ব্যবসায়ীরা।
হাট থেকে বস্তা ভরা ধান এখন নিয়ে যাওয়ার পালা।
বিদ্যালয়ের মাঠে বেচাকেনা হওয়া ধান ভটভটিতে ভরে নিয়ে যাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।
