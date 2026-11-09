কাট্টলী রাসমণি ঘাটে সূর্য ডোবার বেলা
চট্টগ্রাম নগরের কাট্টলী রাসমণি ঘাটে দিনের আলো ফুরিয়ে সন্ধ্যা নামতেই বদলে যেতে থাকে আকাশের রং। কখনো কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে সূর্য, কখনো মেঘের ফাঁক গলে উঁকি দেয় তার শেষ আলো। অস্তগামী সূর্যের লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ে আকাশ ও সমুদ্রের পানিতে। ধীরে ধীরে সেই রং মিশে যায় নীলের সঙ্গে। এরই মধ্যে মাছ ধরে ঘাটে ফিরতে থাকেন জেলেরা। প্রকৃতির রঙের এমন পালাবদলে গোধূলিবেলায় এক অন্য রূপে ধরা দেয় কাট্টলী রাসমণি ঘাট।
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