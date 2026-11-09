বাংলাদেশ

কাট্টলী রাসমণি ঘাটে সূর্য ডোবার বেলা

চট্টগ্রাম নগরের কাট্টলী রাসমণি ঘাটে দিনের আলো ফুরিয়ে সন্ধ্যা নামতেই বদলে যেতে থাকে আকাশের রং। কখনো কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে সূর্য, কখনো মেঘের ফাঁক গলে উঁকি দেয় তার শেষ আলো। অস্তগামী সূর্যের লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ে আকাশ ও সমুদ্রের পানিতে। ধীরে ধীরে সেই রং মিশে যায় নীলের সঙ্গে। এরই মধ্যে মাছ ধরে ঘাটে ফিরতে থাকেন জেলেরা। প্রকৃতির রঙের এমন পালাবদলে গোধূলিবেলায় এক অন্য রূপে ধরা দেয় কাট্টলী রাসমণি ঘাট।

জুয়েল শীল
চট্টগ্রাম
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কালো মেঘে ঢেকে গেছে অস্তগামী সূর্য
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সন্ধ্যা নামার আগে আগে বদলে যাচ্ছে আকাশের রং
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মেঘের ফাঁক গলে উঁকি দিচ্ছে সূর্য
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অস্তগামী সূর্যের লালচে আভায় রঙিন হয়ে উঠেছে আকাশ ও সমুদ্রের পানি
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মাছ ধরে ঘাটে ফিরছেন জেলেরা
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সূর্যকে ঘিরে ধরেছে মেঘের দল
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দিগন্তজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে সূর্যাস্তের লালচে আভা
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আকাশের রঙের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে কাট্টলী রাসমণি ঘাটের পরিবেশ
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