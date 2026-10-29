ভাঙন অব্যবস্থাপনায় ম্লান সাগরকন্যা কুয়াকাটা

ভাঙন অব্যবস্থাপনায় ম্লান সাগরকন্যা কুয়াকাটা
কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতের জিরো পয়েন্টসহ তীরবর্তী বাঁধ ও রাস্তার বিভিন্ন অংশ ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙে পড়েছে। ভাঙা রাস্তা ও স্থাপনার অংশ ছড়িয়ে আছে সৈকতজুড়ে। এর সঙ্গে এলোমেলোভাবে পড়ে থাকা জিও ব্যাগে শেওলা জমে তৈরি হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ চলাচলের পথ। পর্যটকদের ভিড়ের মধ্যেই সৈকতে বসেছে হকারদের দোকান। নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সৈকতে চলছে মোটরসাইকেল। একসময়কার মনোমুগ্ধকর ‘সাগরকন্যা’ কুয়াকাটা যেন হারাচ্ছে তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য
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