হাদির গুলিবিদ্ধের খবরে হাসপাতালে ভিড়

রাজধানীর বিজয়নগরে শুক্রবার দুপুরে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেকে) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে হাদিকে ‘লাইফ সাপোর্ট’ দেওয়া হয়েছে বলে হাসপাতালের পরিচালকের দপ্তর জানিয়েছে। এদিকে হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবরে সেখানে ছুটে যান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা–কর্মীরা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হাসপাতালের নিরাপত্তা জোরদারে অতিরিক্ত পুলিশের পাশাপাশি সেনা মোতায়েন করা করা হয়েছে।

গুলিবিদ্ধ ওসমান হাদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনার পর জরুরি বিভাগের সামনে নেতা–কর্মীদের ভিড়
হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ‘ওয়ান স্টপ ইমারজেন্সি সেন্টারেরর’ সামনেও ভিড় করেন অনেকে
হাসপাতালের নিরাপত্তা জোরদারে মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনী
গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর পেয়ে হাদিকে দেখতে হাসপাতালে আসেন ঢাকা-৮ আসনে বিএনপির প্রার্থী মির্জা আব্বাস
হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবরে হাসপাতালে ছুটে যান জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঘিরে পুলিশের সতর্ক অবস্থান
নিরাপত্তার স্বার্থে হাসপাতালে প্রবেশের আগে নাম–পরিচয় নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছেন সেনাসদস্যরা
উৎসুক লোকজনকে সামলাতে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যরা হিমশিম খাচ্ছেন
হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবরে হাসপাতালে ভিড় করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা–কর্মীরা
