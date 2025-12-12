হাদির গুলিবিদ্ধের খবরে হাসপাতালে ভিড়

হাদির গুলিবিদ্ধের খবরে হাসপাতালে ভিড়
রাজধানীর বিজয়নগরে শুক্রবার দুপুরে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেকে) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে হাদিকে ‘লাইফ সাপোর্ট’ দেওয়া হয়েছে বলে হাসপাতালের পরিচালকের দপ্তর জানিয়েছে। এদিকে হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবরে সেখানে ছুটে যান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা–কর্মীরা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হাসপাতালের নিরাপত্তা জোরদারে অতিরিক্ত পুলিশের পাশাপাশি সেনা মোতায়েন করা করা হয়েছে।
